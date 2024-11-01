ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (982-й день) | Россия нанесла ракетный удар по Днепру
Подводим итоги очередного дня войны.
Основные новости за ночь и утро
В Украине за ночь был сбит 31 из 48 российских беспилотников, а также одна из трех запущенных авиационных ракет Х-59/69, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Еще 14 беспилотников были локационно потеряны, а три полетели в направлении Беларуси. ПВО работала в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Одесской и Полтавской областях.
Минобороны России заявило, что в течение ночи над регионами были перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотника. 36 дронов были сбиты над Курской областью, 20 — над Брянской, 12 — над Крымом, восемь — над Воронежской областью, четыре — над Орловской и три — над Белгородской. При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе с вечера 31 октября был сбит 61 украинский дрон.
Также украинские беспилотники атаковали Ставропольский край. Один из них упал на территории нефтебазы в Светлограде, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Пострадавших, по его словам, нет.
В Брянске украинский беспилотник атаковал жилой дом, пострадал один человек, сообщил глава региона Александр Богомаз. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. Всего над регионом в течение ночи, по его словам, было уничтожено 38 беспилотников.
В Одесской области в результате российского обстрела ранены двое спасателей, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Во время воздушной тревоги они следовали в укрытие. Пострадавших отправили в больницу. Повреждения при обстреле получили пожарные автомобили и пожарная часть.
Польша начала строить оборонительную линию вдоль границы с Россией в рамках программы „Восточный щит“, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск. „Первые работы на границе с Россией“, — написал он. Проект строительства сети укреплений на границе с Россией и Беларусью, по плану он должен завершиться в 2028 году.
С момента полномасштабного вторжения России в Украине погибли уже 585 детей и еще 1664 получили ранения. Об этом утром сообщил Офис генерального прокурора Украины. Украинская генпрокуратура напоминает, что вечером 30 октября в результате попадания российской бомбы по жилой многоэтажке погибли два мальчика 12 и 15 лет, а еще один, 11-летний, получил травмы.
Основные новости к середине дня
Бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова приговорили к четырем годам и 10 месяцам колонии общего режима по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (275.1 УК). По версии следствия, с сентября 2022 года Шонов собирал данные о ходе войны и мобилизации в регионах России, а также о „проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента“.
В поселке Октябрьский Белгородского района двое мирных жителей ранены при атаке украинского беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Дрон атаковал легковой автомобиль. Еще один беспилотник атаковал припаркованный микроавтобус, а в селе Ясные Зори дрон нанес удар по движущейся ГАЗели, добавил Гладков.
Минобороны России объявило о захвате населенного пункта Леонидовка в Донецкой области. Он находится к северу от Донецка и южнее Бахмута. Также российские войска взяли под контроль населенные пункты Новоукраинка и Шахтерское южнее Курахово.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ответ на высказывание Владимира Зеленского об отказе Варшавы передать свои истребители Миг-29 заявил, что Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна. „Если принимать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь украинским беженцам, пропорционально ВВП, Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна“, — сказал Сикорский. Он добавил, что Польша пытается помочь, но она тоже прифронтовая страна.
Глава МИД России Сергей Лавров в декабре 2024 года посетит Мальту для участия во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это будет первый визит Лаврова в страну Евросоюза после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Последний раз глава российского МИД посещал страну ЕС в декабре 2021 году – это было тоже заседание СМИД ОБСЕ в Стокгольме.
Основные новости к концу дня
В Курской области украинские беспилотники атаковали подворье Курского Троицкого женского монастыря в деревне Дурово-Бобрик Льговского района, сбросив на него взрывчатку, погибли два человека, сообщили в Следственном комитете России. Об атаке также писал советник губернатора Курской области и „военкор“ Роман Алехин. По его словам, удар по подворью был нанесен ночью 27 октября, а погибшие — двое молодых мужчин, которые приехали спасать сестру с мужем и ребенком.
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дал указание „неизменно и мощно“ поддерживать российскую армию. Об этом она сказала на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
„С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел [КНДР] Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне“, — сказала министр. По ее словам, КНДР „до победного дня“ будет „твердо стоять с российскими товарищами“.
Губернатор приграничной Брянской области Александр Богомаз заявил, что над его регионов снова сбит украинский беспилотник. Губернатор утверждает, что жертв и разрушений на земле нет. Двумя часами ранее о беспилотнике „самолетного типа“, сбитом над Белгородской областью, заявило российское министерство обороны.
За октябрь российская армия запустила по целям в Украине 2023 беспилотника-камикадзе, а преодолели ПВО лишь 3,5% из них. Сводку с такими данными опубликовал 1 ноября украинский генштаб.
С начала года, по подсчетам генштаба, россияне применили 6987 „шахедов“ и других ударных беспилотников.
В октябре, как утверждает генштаб, из 2023 запущенных россиянами дронов-камикадзе 1185 были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, 738 „локационно потеряны“ (то есть, скорее всего, где-то упали, не достигнув цели) и еще 29 улетели из воздушного пространства Украины.
Таким образом, из подсчетов украинских военных вытекает — хоть генштаб и не пишет об этом впрямую — что до цели в октябре долетел 71 „шахед“.
В Днепре после российского ракетного удара вспыхнул пожар. Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной администрации. Ранее украинские мониторинговые каналы сообщили, что Россия ударила по Днепру двумя баллистическими ракетами.
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