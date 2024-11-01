ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (982-й день) | Россия нанесла ракетный удар по Днепру

В Курской области украинские беспилотники атаковали подворье Курского Троицкого женского монастыря в деревне Дурово-Бобрик Льговского района, сбросив на него взрывчатку, погибли два человека, сообщили в Следственном комитете России. Об атаке также писал советник губернатора Курской области и „военкор“ Роман Алехин. По его словам, удар по подворью был нанесен ночью 27 октября, а погибшие — двое молодых мужчин, которые приехали спасать сестру с мужем и ребенком.

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дал указание „неизменно и мощно“ поддерживать российскую армию. Об этом она сказала на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

„С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел [КНДР] Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне“, — сказала министр. По ее словам, КНДР „до победного дня“ будет „твердо стоять с российскими товарищами“.