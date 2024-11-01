Нарвский ресторан Pärl сменил владельцев. Его новая жизнь начнется сегодня

„Наша компания долгое время оперировала только отелем Narva, мы достаточно его развили, у нас увеличились обороты и у отеля, и у ресторана, теперь еще и у спа-центра, мы поняли, что с нашими амбициями мы сможем управлять еще одним рестораном“, - рассказал RusDelfi Владимир Арет, член правления ТОО Sanesi, управляющий отелем Narva.

Когда бывшие владельцы выставили Pärl на продажу, они предложили выгодные условия покупки, от которых компания Sanesi не стала откзываться. По словам Владимира Арета, поскольку они уже давно работают в сфере общественного питания, то уверены, что выбрали успешную концепцию. „Акцент мы делаем на гриле, для этого заказали новый гриль, будет открытая кухня, по вечерам будет гореть камин“, - поделился планами Арет.

Составить винную карту нарвским рестораторам помогали сомелье из Таллинна. Средний чек предполагается в районе 20-25 евро. Новые владельцы также хотят делать дневные предложения для своих гостей с 12:00 до 17:00. Шеф-поваром будет Александр Кронов, который сейчас работает в M. Chagall.

В первые два дня работы ресторана владельцы предлагают вечернюю развлекательную программу. Они намерены лично общаться с гостями ресторана и собирать отзывы.

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