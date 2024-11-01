Глава МИД Северной Кореи заявила, что КНДР „до победного дня“ будет „твердо стоять с российскими товарищами в их священной войне“

„С самого начала специальной военной операции (так власти РФ называют вторжение российских войск в Украину - прим. ред.) уважаемый товарищ председатель государственных дел [КНДР] Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне“, — сказала министр.

По ее словам, КНДР „до победного дня“ будет „твердо стоять с российскими товарищами“.

В середине октября южнокорейская разведка сообщила, что военных из КНДР отправили в Россию для участия в войне с Украиной. По ее оценкам, речь шла о 12 тысячах военнослужащих. По данным Пентагона, Северная Корея отправила в РФ 10 тысяч солдат.

31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что уже около восьми тысяч северокорейских солдат находятся в Курской области. По его словам, Вашингтон ожидает, что в ближайшие дни эти войска начнут участвовать в боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что „северокорейские войска пока не вступали в бой, но это вопрос дней, а не месяцев“.

Президент России Владимир Путин не подтверждал, но и не опровергал информацию о том, что военные из КНДР находятся у границы с Украиной. Он заявил, что Москва „никогда не сомневалась“, что руководство КНДР „серьезно относится“ к договоренностям с Россией.