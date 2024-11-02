Стоматологи бьют тревогу: цены на их услуги взлетят до небес, пациенты начнут отказываться от лечения

„Недоработки сотрудников Министерства социальных дел и законодательные просчеты при создании системы страхования пациентов привели к абсурдной ситуации, когда миллионы евро, предназначенные для эстонского здравоохранения и лечения пациентов, уходят крупной польской страховой компании. Только в сфере стоматологии эта сумма составляет около 2,5 миллионов евро“, — отметила Метстак в пресс-сообщении союза. Если принять во внимание всех поставщиков медицинских услуг, общая сумма договоров достигает примерно 11 миллионов евро, значительную часть которых должна покрыть Касса здоровья.

С сентября сохраняется проблема, заключающаяся в том, что страхование пациентов в Эстонии предлагает всего одна страховая компания – и по чрезвычайно высокой цене. „В середине октября министерство представило как большую победу то, что нашлись три страховых маклера, которые представят предложения зарубежных компаний. К сожалению, до сих пор ни один из них предложения не сделал. Вместо этого были собраны заявления от клиник, с которыми они теперь планируют обращаться к зарубежным страховым компаниям“, — сказала Метстак, выразив сомнение, что в течение месяца удастся сделать конкурентное предложение. Она отметила, что, по словам представителя одного из маклеров, цена может оказаться ненамного ниже, чем у польской страховой компании.

Кроме того, из трех маклерских фирм лишь одна на данный момент имеет требуемые законом контактное лицо и пункт, куда пациенты и поставщики медицинских услуг могут обращаться на эстонском языке по вопросам страховых случаев.