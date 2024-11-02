Стоматологи бьют тревогу: цены на их услуги взлетят до небес, пациенты начнут отказываться от лечения(39)
Вчера, 1 ноября, вступил в силу закон об обязательном страховании ответственности поставщиков медицинских услуг (TOKVS), который обязывает всех поставщиков таких услуг в Эстонии в течение месяца заключить договоры страхования ответственности. По словам президента Союза стоматологов Эстонии Катрин Метстак, ситуация по-прежнему вызывает тревогу. Польская страховая компания PZU запрашивает чрезвычайно высокую цену и нет уверенности, что страховые маклеры, недавно объявившие о намерении посредничать в страховании, смогут в установленный срок представить конкурентные предложения или привести свою деятельность в соответствие с законом.
„Недоработки сотрудников Министерства социальных дел и законодательные просчеты при создании системы страхования пациентов привели к абсурдной ситуации, когда миллионы евро, предназначенные для эстонского здравоохранения и лечения пациентов, уходят крупной польской страховой компании. Только в сфере стоматологии эта сумма составляет около 2,5 миллионов евро“, — отметила Метстак в пресс-сообщении союза. Если принять во внимание всех поставщиков медицинских услуг, общая сумма договоров достигает примерно 11 миллионов евро, значительную часть которых должна покрыть Касса здоровья.
С сентября сохраняется проблема, заключающаяся в том, что страхование пациентов в Эстонии предлагает всего одна страховая компания – и по чрезвычайно высокой цене. „В середине октября министерство представило как большую победу то, что нашлись три страховых маклера, которые представят предложения зарубежных компаний. К сожалению, до сих пор ни один из них предложения не сделал. Вместо этого были собраны заявления от клиник, с которыми они теперь планируют обращаться к зарубежным страховым компаниям“, — сказала Метстак, выразив сомнение, что в течение месяца удастся сделать конкурентное предложение. Она отметила, что, по словам представителя одного из маклеров, цена может оказаться ненамного ниже, чем у польской страховой компании.
Кроме того, из трех маклерских фирм лишь одна на данный момент имеет требуемые законом контактное лицо и пункт, куда пациенты и поставщики медицинских услуг могут обращаться на эстонском языке по вопросам страховых случаев.
„Из-за просчета министерства эстонские медицинские учреждения теперь вынуждены приобретать страхование ответственности по самой высокой цене в Европе“, — прокомментировала Метстак. Например, для клиники с одним стоматологом, расположенной за пределами крупных городов, годовая страховка предлагается за 2500–2700 евро, а для небольших клиник в Таллинне – в среднем за 3500–4000 евро. В Финляндии стоимость аналогичной страховки для членов Союза стоматологов составляет всего 820 евро в год, а в Испании – лишь 220 евро на одного врача.
Помимо высокой стоимости, самоответственность страхового продукта также настолько велика, что для стоматологов страхование фактически бесполезно. Страховые взносы можно снизить только за счет значительного увеличения самоответственности. Размер самоответственности составляет от 1000 до 5000 евро, то есть большинство ущербов просто не превышают этот порог.
Согласно полученной от стоматологических клиник информации, за весь период их деятельности общие расходы на покрытие жалоб пациентов даже близко не достигают стоимости одного года страхования. Даже в крупной клинике, для которой годовая стоимость страхования составляет десятки тысяч евро, общая сумма компенсаций пациентам до сих пор составляла порядка 3000 евро в год.
Союз стоматологов также считает проблемой то, что закон о страховании ответственности устанавливает одинаковые страховые суммы для всех поставщиков медицинских услуг, не учитывая различия в рисках. „Пломбирование зуба далеко не столь опасно, как операция на сердце. Потенциальные требования по возмещению ущерба в этих случаях также совершенно несопоставимы“, — пояснила Метстак, отметив, что лимиты страховых сумм следует дифференцировать.
Вместе с предстоящими повышениями налогов высокие страховые платежи увеличивают стоимость оказания стоматологических услуг. „Поскольку из-за роста налога с оборота в следующем году увеличатся и все остальные расходы стоматологических клиник, высокие страховые платежи особенно затрудняют ситуацию для стоматологов за пределами Таллинна и Тарту, чьи пациенты очень чувствительны к ценам“, — подчеркнула Метстак. Вне крупных городов добавление к стоимости медицинских услуг расходов на страхование может стать проблемой, поскольку многие пациенты в этом случае просто откажутся от стоматологических услуг.
Союз стоматологов Эстонии и другие поставщики медицинских услуг поддерживают идею страхования ответственности для улучшения защиты прав пациентов, но не согласны с высокой ценой, которую запрашивают страховщики. Конкуренция в этом секторе страхования практически отсутствует.
„В ситуации, когда эстонскому здравоохранению не хватает средств, бюджет Кассы здоровья находится в значительном дефиците, а любые дополнительные расходы уменьшают средства на лечение пациентов, было бы разумно отложить обязательство по заключению договоров страхования ответственности“, — заявила президент Союза стоматологов Эстонии.