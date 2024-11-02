В понедельник на рынке Нымме можно будет бесплатно вакцинироваться от гриппа и COVID-19
В понедельник, 4 ноября, с 11 до 18 на рынке Нымме (Turu plats 8, Таллинн) будет работать пункт вакцинации клиники Meliva, где можно сделать прививку от гриппа и COVID-19. Вакцинация будет проводиться без предварительной записи и является бесплатной для лиц из группы риска.
„Грипп и COVID-19 могут вызвать тяжелые заболевания, особенно опасные для людей, входящих в группу риска. Поэтому Касса здоровья предоставляет бесплатную вакцинацию для людей из группы риска, чтобы защитить их от тяжелых заболеваний и опасных осложнений. Мы настоятельно рекомендуем воспользоваться этой возможностью, так как сезон вирусных заболеваний уже начался, и вакцинация – лучший способ предотвратить тяжелое течение болезни“, — отметила руководитель службы вакцинации Кассы здоровья Ханна Яэ.
Медсестра клиники Meliva и координатор вакцинации против гриппа Туулики Куппер уточнила, что пункт вакцинации находится за главным зданием рынка Нымме, в красном киоске номер 7. „Удобное расположение на рынке Нымме позволяет совместить вакцинацию с другими делами. Вакцин достаточно для всех желающих, но необходимо учитывать возможность очереди. Важно помнить, что для вакцинации человек должен чувствовать себя хорошо и не иметь симптомов вирусных заболеваний. Просим обязательно взять с собой удостоверение личности“, — добавила Куппер.
В ближайшие дни Касса здоровья отправит СМС с приглашением жителям районов Нымме и Мустамяэ, входящим в группу риска по гриппу и COVID-19, чтобы уведомить их о возможности сделать прививку в пункте вакцинации на рынке Нымме. Так как для отправки СМС используются контактные данные и информация о месте жительства, указанные на портале eesti.ee, Касса здоровья просит удостовериться, что контактные данные самих людей и их пожилых родственников на портале указаны верно.
При желании вакцинацию от гриппа и COVID-19 можно пройти одновременно. Однако следует учитывать, что, хотя обе вакцины бесплатны для лиц из группы риска, группы риска для гриппа и COVID-19 несколько различаются.
В группу риска по гриппу входят:
беременные женщины
дети от 6 месяцев до 7 лет включительно
дети и подростки в возрасте 7-18 лет включительно, которые из-за состояния здоровья имеют повышенный риск осложнений и тяжелого течения заболевания
лица старше 60 лет
жители домов попечения
За вакцинацию против гриппа для лиц из группы риска платит Касса здоровья. Вакцина для лиц, не входящих в группу риска, является платной и в Meliva стоит 22 евро. Оплатить можно как картой, так и по счету.
В группу риска по COVID-19 входят:
беременные женщины
дети и взрослые с повышенным риском
лица старше 60 лет
жители домов попечения
работники учреждений здравоохранения и социального обеспечения
люди, которым медицинский работник рекомендовал вакцинацию
При вакцинации против COVID-19 следует учитывать, что с момента последней прививки от COVID-19 или перенесенного заболевания должно пройти более шести месяцев.
Вакцинация против COVID-19 предназначена только для лиц из группы риска и оплачивается Кассой здоровья. По мнению Государственной экспертной комиссии по иммунопрофилактике, течение COVID-19 не представляет значительного риска для здоровья лиц, не входящих в группу риска, поэтому вакцинация против COVID-19 лицам, не входящим в группу риска, не рекомендуется.
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