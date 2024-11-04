В понедельник на рынке Нымме можно бесплатно вакцинироваться от гриппа и COVID-19

„Грипп и COVID-19 могут вызвать тяжелые заболевания, особенно опасные для людей, входящих в группу риска. Поэтому Касса здоровья предоставляет бесплатную вакцинацию для людей из группы риска, чтобы защитить их от тяжелых заболеваний и опасных осложнений. Мы настоятельно рекомендуем воспользоваться этой возможностью, так как сезон вирусных заболеваний уже начался, и вакцинация – лучший способ предотвратить тяжелое течение болезни“, — отметила руководитель службы вакцинации Кассы здоровья Ханна Яэ.

Медсестра клиники Meliva и координатор вакцинации против гриппа Туулики Куппер уточнила, что пункт вакцинации находится за главным зданием рынка Нымме, в красном киоске номер 7. „Удобное расположение на рынке Нымме позволяет совместить вакцинацию с другими делами. Вакцин достаточно для всех желающих, но необходимо учитывать возможность очереди. Важно помнить, что для вакцинации человек должен чувствовать себя хорошо и не иметь симптомов вирусных заболеваний. Просим обязательно взять с собой удостоверение личности“, — добавила Куппер.

При желании вакцинацию от гриппа и COVID-19 можно пройти одновременно. Однако следует учитывать, что, хотя обе вакцины бесплатны для лиц из группы риска, группы риска для гриппа и COVID-19 несколько различаются.

В группу риска по гриппу входят:

беременные женщины

дети от 6 месяцев до 7 лет включительно

дети и подростки в возрасте 7-18 лет включительно, которые из-за состояния здоровья имеют повышенный риск осложнений и тяжелого течения заболевания

лица старше 60 лет

жители домов попечения

За вакцинацию против гриппа для лиц из группы риска платит Касса здоровья. Вакцина для лиц, не входящих в группу риска, является платной и в Meliva стоит 22 евро. Оплатить можно как картой, так и по счету.

В группу риска по COVID-19 входят:

беременные женщины

дети и взрослые с повышенным риском

лица старше 60 лет

жители домов попечения

работники учреждений здравоохранения и социального обеспечения

люди, которым медицинский работник рекомендовал вакцинацию