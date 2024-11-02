„Они ждали, что мы оскотинимся“. Какие страдания терпят женщины на оккупированных территориях в российской тюрьме?

„Меня держали три года в одной камере с уголовниками. Условия были невыносимыми. Спать приходилось вместе на одной наре. В одну ночь приходилось делить нары с ВИЧ-позитивной, в следующую с наркоманкой, затем с тем, у кого туберкулез, и так далее. По твоему телу ползают вши и клопы“. Украинская правозащитница Людмила Гуссейнова провела три года в заключении у россиян и теперь борется за освобождение других женщин, которые находятся в российских тюрьмах на оккупированных территориях.