За рубежом
02.11.2024, 15:15

„Они ждали, что мы оскотинимся“. Какие страдания терпят женщины на оккупированных территориях в российской тюрьме?

 
Матерей разлучают с детьми
Людмила Гусейнова обещает продолжать свою борьбу до тех пор, пока все женщины, которые вместе с ней безвинно сидели в тюрьме российских захватчиков, не будут на свободе.
Людмила Гусейнова обещает продолжать свою борьбу до тех пор, пока все женщины, которые вместе с ней безвинно сидели в тюрьме российских захватчиков, не будут на свободе.
ФОТО: erakogu

„Меня держали три года в одной камере с уголовниками. Условия были невыносимыми. Спать приходилось вместе на одной наре. В одну ночь приходилось делить нары с ВИЧ-позитивной, в следующую с наркоманкой, затем с тем, у кого туберкулез, и так далее. По твоему телу ползают вши и клопы“. Украинская правозащитница Людмила Гуссейнова провела три года в заключении у россиян и теперь борется за освобождение других женщин, которые находятся в российских тюрьмах на оккупированных территориях.

Правозащитница Людмила Гусейнова является директором по коммуникациям гражданской организации SEMA Украина и сосредоточена на защите прав жертв сексуального насилия во время войны. Она сама прошла через такой же ад, как и те, чьи права теперь защищает. Россияне держали её в самых тяжелых условиях три года и 14 дней.

Гусейнова жила в Новоазовске, Донецкой области, оккупированном россиянами в 2014 году, и работала инженером по безопасности на местной птицефабрике. В 2014 году она основала движение, охватившее всю Украину, для защиты прав детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за войны. В течение пяти лет, до ареста, она заботилась о сиротах оккупированного села Приморское. Она организовывала работу Новоазовской школы-интерната и создала при ней библиотеку украинской литературы.

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