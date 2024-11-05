За рубежом
05.11.2024, 09:00

Что происходит в Крыму? Интервью с представителем Украины и резкие заявления депутатов Рийгикогу

 
Евген Бондаренко.
Евген Бондаренко.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Руководитель отдела информационного обеспечения Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым Евген Бондаренко посетил Эстонию, чтобы выразить благодарность за признание Рийгикогу массовой депортации крымских татар геноцидом.

16 октября Рийгикогу признал массовую депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида и осудил действия советского режима, депортировавшего около 200 000 человек, что привело к многочисленным жертвам и утрате народом родины. В заявлении (текст на русском языке доступен здесь) подчеркивается, что РФ продолжает вести в оккупированном в 2014 году Крыму политику геноцида в отношении крымских татар.

Примечательно, что во время чтения законопроекта в Рийгикогу среди депутатов разных фракций царило редкое единодушие. Результаты голосования говорят за себя.

Райдма: в 2014 году РФ оккупировала Крым, политика геноцида возобновилась

Обсуждение в Рийгикогу

Мати Райдма (Партия реформ) - один инициаторов проекта заявления отметил, что крымские татары на протяжении веков подвергались угнетению, изгнанию и фактически стиранию с лица земли действиями Российской империи.

„В 2014 году, когда Россия вновь оккупировала Крым, политика геноцида возобновилась: снова начались преследования, аресты, пытки, уничтожение идентичности крымских татар, запрет на использование родного языка, разрушение культурных и исторических мест“, — подчеркнул он, добавив, что этим заявлением парламент Эстонии снова подтверждает: Крым — часть Украины.

Лаатс: это уничтожение народа

Обсуждение в Рийгикогу

„От имени фракции Центристской партии Эстонии я также хотел бы выразить признательность Мати Райдме, который инициировал это заявление“, - сказал Лаури Лаатс (Центристская партия).

Он напомнил, что в 1944 году около 200 000 крымских татар было депортировано в Центральную Азию, 47% из этих людей погибли либо во время депортации, либо сразу после прибытия на место. „Это, безусловно, большая трагедия, и по-другому это нельзя назвать, кроме как уничтожение народа“, - заявил Лаатс. Центрист рассказал, что в 2012 году побывал в Крыму. „На тот момент, до российской оккупации, они, несомненно, подняли крымскотатарскую культуру на полуострове на новый уровень“, - отметил он.

„Я надеюсь, что у них хватит сил — и я знаю, что хватит — чтобы и в нынешней ситуации отстоять себя. Конечно, Центристская партия Эстонии поддерживает это заявление и призывает всех других депутатов Рийгикогу его поддержать!“ - заявил Лаатс.

Евген Бондаренко.

Руководитель отдела информационного обеспечения Представительства Президента Украины в АР Крым Евген Бондаренко, находясь с визитом в Эстонии, благодарит Рийгикогу и пользуясь случаем рассказывает о ситуации в оккупированном Крыму и продолжающемся сопротивлении местных жителей российской агрессии.

– Чувствуете ли вы в своей работе поддержку со стороны Эстонии?

– Да, думаю, это ощущает каждый. Мы искренне благодарны за поддержку, особенно за такое быстрое голосование — это очень сильный и важный сигнал.

– Какова ситуация в Крыму? Обладаете ли вы актуальной информацией?

– Несмотря на более чем 10 лет оккупации Крыма, Россия так и не смогла сломить дух людей, живущих на полуострове. Люди, которые по ряду причин остались там, не виноваты, что живут в условиях оккупации. Это Россия вторглась в их дома и принесла туда войну.

Во-первых, Россия вынуждена колонизировать Крым: она активно вывозит местных жителей и заселяет полуостров гражданами из других регионов России. Делается это под видом различных программ, таких как привлечение врачей, учителей, строителей, и даже продажи недвижимости.

Во-вторых, уничтожается крымскотатарская культура. Взять хотя бы так называемую реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае — крупнейшего культурного памятника Крымского ханства. Аутентичные материалы заменяют на искусственные, созданные под предлогом реставрации. Это искажает историю, создавая искусственный образ прошлого, что и является частью российской политики.

И, наконец, с началом полномасштабного вторжения Россия ввела закон о „дискредитации российской армии“. За последние два с половиной года в Крыму зарегистрировано 979 случаев привлечения к ответственности за нарушение этого закона. Подобные обвинения выносятся за любое проявление недовольства: от проигрывания украинской музыки на свадьбах или в машине, отказа детей вставать под гимн в школах до одиночных протестов и открытых заявлений против российской оккупации.

Рейнсалу: акты геноцида выпали и на нашу долю во время советской оккупации

Обсуждение в Рийгикогу

Урмас Рейнсалу (Отечество) выразил благодарность Мати Райдма за поднятую в Рийгикогу инициативу, отметив, что фракция „Отечество“ поддерживает проект заявления. „Существует определенная база ценностей, которая важна для нас: сохранять единство, это национальное единство. И это одно из таких заявлений“, - сказал Рейнсалу.

„Я считаю, что для нашего народа это имеет особое значение, если мы оглянемся на акты геноцида, которые выпали на нашу долю во время советской оккупации. Даже сама мысль о том, что этническая чистка может привести к ликвидации целого народа с его исконной земли, вызывает тревогу. Я думаю, что нас всех, включая сегодняшние решения, сопровождает осознание того, что в прошлом такие репрессии в сталинскую эпоху могли затронуть и весь наш народ“, - добавил Рейнсалу и отметил, что задача Рийгикогу - выразить всестороннюю поддержку смелому украинскому народу и проявить уважение к крымским татарам, а также не забывать о том, что сейчас украинцы сталкиваются с ужасами путинского режима в аннексированном и оккупированном Крыму.

– Поддерживаете ли вы связь с жителями Крыма, чтобы понимать, что там происходит? Каким образом вы получаете информацию?

– Да, связь поддерживается, но говорить об этом в деталях мы не можем. Наши люди взаимодействуют с различными организациями, многие общаются с родственниками, живущими в Крыму, и передают нам актуальные сведения. В Крыму есть движения сопротивления, такие как „Желтая лента“, „Злые мавки“, „Атеш“, „Крымские боевые чайки“ и другие. Эти группы часто остаются в тени для безопасности своих участников. Они напоминают о себе медийно важными действиями, как когда-то делали Лесные братья в странах Балтии. Так мир видит, что Украина борется за освобождение территорий, а внутри оккупации тоже продолжается сопротивление.

– Обнаруживают ли в Крыму участников сопротивления, и что с ними происходит?

Россия часто распространяет пропагандистские ролики, в которых изображает, будто задерживает опасных „террористов“ – многие из них постановочные. Из соображений безопасности я не могу раскрыть всех деталей, но важно понимать, что основной целью является запугивание. У России даже появилось движение, якобы выявляющее несогласных с оккупацией. Это напоминает практики времен чеченских войн, когда задержанных принуждали извиняться на камеру за их взгляды. Подобное началось и в оккупированном Крыму после полномасштабного вторжения: людей задерживают за украинскую речь или высказывания против России. Их обвиняют по статье 20.3.3 (о „дискредитации российской армии“ - прим.), но часто также заставляют публично извиняться на видео, выкладывая эти записи в интернет. Это делается, чтобы внушить людям страх и подавить сопротивление.

Пооламетс: мы должны помнить о репрессиях

Обсуждение в Рийгикогу

Анти Пооламетс (EKRE) также выразил солидарность с предложением о принятии заявления, подчеркнув, что Рийгикогу должен продолжить работу в этом направлении. Он напомнил, что остается много незавершенной работы, связанной с другими геноцидными преступлениями советского периода, в том числе против эстонского народа.

Он подчеркнул, что каждый эстонец должен помнить о репрессиях, ведь среди 132 000 жертв у каждого найдутся близкие. Пооламетс также напомнил о важности выполнения обещания создать к 2026 году международный центр по расследованию преступлений коммунизма в Батарейной тюрьме.

Стойческу: депортации подверглись даже семьи крымских татар, сражавшихся в Красной армии

Обсуждение в Рийгикогу

„Депортации подверглись даже семьи крымских татар, сражавшихся в Красной армии, где их служило около 40 000 человек. Все это было сделано по рекомендации известного палача Лаврентия Берии. 80 000 домов крымских татар остались пустыми, и в них, как тараканы, заселились так называемые освободители“, - сказал Калев Стойческу (Eesti 200).

„Уважаемые коллеги, в этом году исполняется 80 лет со дня ужасного преступления массовой депортации — трагедии, которую и мы в Эстонии переживали неоднократно, хотя и не в таких масштабах, чтобы охватывающих весь народ. Поэтому принятие заявления, предложенного Рийгикогу и под которым моя подпись, полностью оправдано и морально необходимо…“ - призвал Стойческу.

- Украина рассматривает вопрос об освобождении Крыма?

– О военных действиях и освобождении Крыма правильнее, чтобы высказывалось военно-политическое руководство Украины, я не уполномочен комментировать эти моменты. Однако могу рассказать о работе нашего ведомства, которое сосредоточено на подготовке к реинтеграции Крыма. Наша цель – доработать интеграционные политики и стратегию восстановления Крыма,, включая план действий для первых шагов после деоккупации, когнитивную деокупацию.

Многие люди в Крыму родились, получали разные документы и образование уже в оккупации, и потребуется план, чтобы вернуть их в украинский контекст, включая постепенный переход на украинскую образовательную систему. Моя основная сфера деятельности – стратегия когнитивной деоккупации Крыма, то есть работа над тем, как ментально вернуть жителей Крыма к украинской идентичности, после навязанной российской реальности. Для многих, особенно молодых людей, это будет знакомство с Украиной, которую они, возможно, никогда еще не видели.

Карузе: мы понимаем, через что прошли крымские татары

Обсуждение в Рийгикогу

„Жизнь под террором советского режима разрушительно сказалась на нашей культуре и национальной идентичности, поэтому мы понимаем, через что прошли крымские татары“, — заявила Эстер Карузе (в парламенте не входит ни в одну из фракций, но состоит в Социал-демократической партии). Она подчеркнула, что задача Рийгикогу — поддерживать народы, подвергшиеся репрессиям, и не оставаться безмолвным свидетелем.

„Наша собственная история напоминает, как важно помнить о таких страданиях. Эстония всегда будет стоять за свободу и права человека. Социал-демократы поддерживают заявление и призывают всех депутатов проголосовать за него“, — добавила Карузе.

Евген Бондаренко.

– Как вы оцениваете вклад Эстонии в поддержку Украины и по вопросу Крыма? Чем Эстония может помочь вашей работе на этом этапе?

- Эстония уже оказала значительную помощь, приняв решение 16 октября в Рийгикогу признать депортацию 1944 года актом геноцида. Это важный шаг, поскольку количество стран, признающих этот факт, растёт. В этот „клуб“ входят Украина, палата громад Канады, Литва, Латвия, Польша и теперь Эстония. Это мощный сигнал для других государств, и Эстония становится примером лидерства в этом вопросе.

Мы искренне благодарны депутатам Мати Райдма и Марко Михкельсону, которые активно работали над этим вопросом, депутатам которы регистрировали проэект Заявления, а также спикеру Рийгикогу Лаури Хуссару за поддержку. В ближайшее время могут пройти встречимежду моим руководством и эстонскими коллегами, чтобы обсудить дальнейшие шаги сотрудничества.

Особенно интересен опыт Эстонии в Нарве, где значительная доля русскоязычного населения. Мы видим, как школы переходят на обучение на эстонском языке, что является важным элементом интеграции. На оккупированных территориях Россия создала русскоязычные школы навязывая свою искривлённую, и здесь также необходим переходный этап. Эти механизмы могут оказать серьезную поддержку. Я считаю, что сотрудничество между Украиной и Эстонией уже приносит свои плоды и имеет большие перспективы.

- Может ли Эстония сыграть важную роль в интеграции жителей Крыма в украинское общество после его возвращения?

- Я убежден, что опыт Эстонии будет весьма полезен в этом процессе. Что касается конкретной роли, которую Эстония может взять на себя, я думаю ее будете определять вы как граждане Эстонии.. Однако, от себя могу сказать, что в перспективе Эстония может оказать значительное влияние на реализацию различных реинтеграционных практик и сотруднечества.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

RusDelfi
Поделиться
Комментарии