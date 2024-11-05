Что происходит в Крыму? Интервью с представителем Украины и резкие заявления депутатов Рийгикогу

Во-вторых, уничтожается крымскотатарская культура. Взять хотя бы так называемую реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае — крупнейшего культурного памятника Крымского ханства. Аутентичные материалы заменяют на искусственные, созданные под предлогом реставрации. Это искажает историю, создавая искусственный образ прошлого, что и является частью российской политики.

Во-первых, Россия вынуждена колонизировать Крым: она активно вывозит местных жителей и заселяет полуостров гражданами из других регионов России. Делается это под видом различных программ, таких как привлечение врачей, учителей, строителей, и даже продажи недвижимости.

– Несмотря на более чем 10 лет оккупации Крыма, Россия так и не смогла сломить дух людей, живущих на полуострове. Люди, которые по ряду причин остались там, не виноваты, что живут в условиях оккупации. Это Россия вторглась в их дома и принесла туда войну.

– Да, думаю, это ощущает каждый. Мы искренне благодарны за поддержку, особенно за такое быстрое голосование — это очень сильный и важный сигнал.

Руководитель отдела информационного обеспечения Представительства Президента Украины в АР Крым Евген Бондаренко, находясь с визитом в Эстонии, благодарит Рийгикогу и пользуясь случаем рассказывает о ситуации в оккупированном Крыму и продолжающемся сопротивлении местных жителей российской агрессии.

„Я надеюсь, что у них хватит сил — и я знаю, что хватит — чтобы и в нынешней ситуации отстоять себя. Конечно, Центристская партия Эстонии поддерживает это заявление и призывает всех других депутатов Рийгикогу его поддержать!“ - заявил Лаатс.

Он напомнил, что в 1944 году около 200 000 крымских татар было депортировано в Центральную Азию, 47% из этих людей погибли либо во время депортации, либо сразу после прибытия на место. „Это, безусловно, большая трагедия, и по-другому это нельзя назвать, кроме как уничтожение народа“, - заявил Лаатс. Центрист рассказал, что в 2012 году побывал в Крыму. „На тот момент, до российской оккупации, они, несомненно, подняли крымскотатарскую культуру на полуострове на новый уровень“, - отметил он.

„В 2014 году, когда Россия вновь оккупировала Крым, политика геноцида возобновилась: снова начались преследования, аресты, пытки, уничтожение идентичности крымских татар, запрет на использование родного языка, разрушение культурных и исторических мест“, — подчеркнул он, добавив, что этим заявлением парламент Эстонии снова подтверждает: Крым — часть Украины.

16 октября Рийгикогу признал массовую депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида и осудил действия советского режима, депортировавшего около 200 000 человек, что привело к многочисленным жертвам и утрате народом родины. В заявлении (текст на русском языке доступен здесь ) подчеркивается, что РФ продолжает вести в оккупированном в 2014 году Крыму политику геноцида в отношении крымских татар.

И, наконец, с началом полномасштабного вторжения Россия ввела закон о „дискредитации российской армии“. За последние два с половиной года в Крыму зарегистрировано 979 случаев привлечения к ответственности за нарушение этого закона. Подобные обвинения выносятся за любое проявление недовольства: от проигрывания украинской музыки на свадьбах или в машине, отказа детей вставать под гимн в школах до одиночных протестов и открытых заявлений против российской оккупации.

Рейнсалу: акты геноцида выпали и на нашу долю во время советской оккупации Обсуждение в Рийгикогу Урмас Рейнсалу (Отечество) выразил благодарность Мати Райдма за поднятую в Рийгикогу инициативу, отметив, что фракция „Отечество“ поддерживает проект заявления. „Существует определенная база ценностей, которая важна для нас: сохранять единство, это национальное единство. И это одно из таких заявлений“, - сказал Рейнсалу. „Я считаю, что для нашего народа это имеет особое значение, если мы оглянемся на акты геноцида, которые выпали на нашу долю во время советской оккупации. Даже сама мысль о том, что этническая чистка может привести к ликвидации целого народа с его исконной земли, вызывает тревогу. Я думаю, что нас всех, включая сегодняшние решения, сопровождает осознание того, что в прошлом такие репрессии в сталинскую эпоху могли затронуть и весь наш народ“, - добавил Рейнсалу и отметил, что задача Рийгикогу - выразить всестороннюю поддержку смелому украинскому народу и проявить уважение к крымским татарам, а также не забывать о том, что сейчас украинцы сталкиваются с ужасами путинского режима в аннексированном и оккупированном Крыму.

– Поддерживаете ли вы связь с жителями Крыма, чтобы понимать, что там происходит? Каким образом вы получаете информацию?

– Да, связь поддерживается, но говорить об этом в деталях мы не можем. Наши люди взаимодействуют с различными организациями, многие общаются с родственниками, живущими в Крыму, и передают нам актуальные сведения. В Крыму есть движения сопротивления, такие как „Желтая лента“, „Злые мавки“, „Атеш“, „Крымские боевые чайки“ и другие. Эти группы часто остаются в тени для безопасности своих участников. Они напоминают о себе медийно важными действиями, как когда-то делали Лесные братья в странах Балтии. Так мир видит, что Украина борется за освобождение территорий, а внутри оккупации тоже продолжается сопротивление.

– Обнаруживают ли в Крыму участников сопротивления, и что с ними происходит?