Что происходит в Крыму? Интервью с представителем Украины и резкие заявления депутатов Рийгикогу
Руководитель отдела информационного обеспечения Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым Евген Бондаренко посетил Эстонию, чтобы выразить благодарность за признание Рийгикогу массовой депортации крымских татар геноцидом.
16 октября Рийгикогу признал массовую депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида и осудил действия советского режима, депортировавшего около 200 000 человек, что привело к многочисленным жертвам и утрате народом родины. В заявлении (текст на русском языке доступен здесь) подчеркивается, что РФ продолжает вести в оккупированном в 2014 году Крыму политику геноцида в отношении крымских татар.
Примечательно, что во время чтения законопроекта в Рийгикогу среди депутатов разных фракций царило редкое единодушие. Результаты голосования говорят за себя.
Руководитель отдела информационного обеспечения Представительства Президента Украины в АР Крым Евген Бондаренко, находясь с визитом в Эстонии, благодарит Рийгикогу и пользуясь случаем рассказывает о ситуации в оккупированном Крыму и продолжающемся сопротивлении местных жителей российской агрессии.
– Чувствуете ли вы в своей работе поддержку со стороны Эстонии?
– Да, думаю, это ощущает каждый. Мы искренне благодарны за поддержку, особенно за такое быстрое голосование — это очень сильный и важный сигнал.
– Какова ситуация в Крыму? Обладаете ли вы актуальной информацией?
– Несмотря на более чем 10 лет оккупации Крыма, Россия так и не смогла сломить дух людей, живущих на полуострове. Люди, которые по ряду причин остались там, не виноваты, что живут в условиях оккупации. Это Россия вторглась в их дома и принесла туда войну.
Во-первых, Россия вынуждена колонизировать Крым: она активно вывозит местных жителей и заселяет полуостров гражданами из других регионов России. Делается это под видом различных программ, таких как привлечение врачей, учителей, строителей, и даже продажи недвижимости.
Во-вторых, уничтожается крымскотатарская культура. Взять хотя бы так называемую реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае — крупнейшего культурного памятника Крымского ханства. Аутентичные материалы заменяют на искусственные, созданные под предлогом реставрации. Это искажает историю, создавая искусственный образ прошлого, что и является частью российской политики.
И, наконец, с началом полномасштабного вторжения Россия ввела закон о „дискредитации российской армии“. За последние два с половиной года в Крыму зарегистрировано 979 случаев привлечения к ответственности за нарушение этого закона. Подобные обвинения выносятся за любое проявление недовольства: от проигрывания украинской музыки на свадьбах или в машине, отказа детей вставать под гимн в школах до одиночных протестов и открытых заявлений против российской оккупации.
– Поддерживаете ли вы связь с жителями Крыма, чтобы понимать, что там происходит? Каким образом вы получаете информацию?
– Да, связь поддерживается, но говорить об этом в деталях мы не можем. Наши люди взаимодействуют с различными организациями, многие общаются с родственниками, живущими в Крыму, и передают нам актуальные сведения. В Крыму есть движения сопротивления, такие как „Желтая лента“, „Злые мавки“, „Атеш“, „Крымские боевые чайки“ и другие. Эти группы часто остаются в тени для безопасности своих участников. Они напоминают о себе медийно важными действиями, как когда-то делали Лесные братья в странах Балтии. Так мир видит, что Украина борется за освобождение территорий, а внутри оккупации тоже продолжается сопротивление.
– Обнаруживают ли в Крыму участников сопротивления, и что с ними происходит?
Россия часто распространяет пропагандистские ролики, в которых изображает, будто задерживает опасных „террористов“ – многие из них постановочные. Из соображений безопасности я не могу раскрыть всех деталей, но важно понимать, что основной целью является запугивание. У России даже появилось движение, якобы выявляющее несогласных с оккупацией. Это напоминает практики времен чеченских войн, когда задержанных принуждали извиняться на камеру за их взгляды. Подобное началось и в оккупированном Крыму после полномасштабного вторжения: людей задерживают за украинскую речь или высказывания против России. Их обвиняют по статье 20.3.3 (о „дискредитации российской армии“ - прим.), но часто также заставляют публично извиняться на видео, выкладывая эти записи в интернет. Это делается, чтобы внушить людям страх и подавить сопротивление.
- Украина рассматривает вопрос об освобождении Крыма?
– О военных действиях и освобождении Крыма правильнее, чтобы высказывалось военно-политическое руководство Украины, я не уполномочен комментировать эти моменты. Однако могу рассказать о работе нашего ведомства, которое сосредоточено на подготовке к реинтеграции Крыма. Наша цель – доработать интеграционные политики и стратегию восстановления Крыма,, включая план действий для первых шагов после деоккупации, когнитивную деокупацию.
Многие люди в Крыму родились, получали разные документы и образование уже в оккупации, и потребуется план, чтобы вернуть их в украинский контекст, включая постепенный переход на украинскую образовательную систему. Моя основная сфера деятельности – стратегия когнитивной деоккупации Крыма, то есть работа над тем, как ментально вернуть жителей Крыма к украинской идентичности, после навязанной российской реальности. Для многих, особенно молодых людей, это будет знакомство с Украиной, которую они, возможно, никогда еще не видели.
– Как вы оцениваете вклад Эстонии в поддержку Украины и по вопросу Крыма? Чем Эстония может помочь вашей работе на этом этапе?
- Эстония уже оказала значительную помощь, приняв решение 16 октября в Рийгикогу признать депортацию 1944 года актом геноцида. Это важный шаг, поскольку количество стран, признающих этот факт, растёт. В этот „клуб“ входят Украина, палата громад Канады, Литва, Латвия, Польша и теперь Эстония. Это мощный сигнал для других государств, и Эстония становится примером лидерства в этом вопросе.
Мы искренне благодарны депутатам Мати Райдма и Марко Михкельсону, которые активно работали над этим вопросом, депутатам которы регистрировали проэект Заявления, а также спикеру Рийгикогу Лаури Хуссару за поддержку. В ближайшее время могут пройти встречимежду моим руководством и эстонскими коллегами, чтобы обсудить дальнейшие шаги сотрудничества.
Особенно интересен опыт Эстонии в Нарве, где значительная доля русскоязычного населения. Мы видим, как школы переходят на обучение на эстонском языке, что является важным элементом интеграции. На оккупированных территориях Россия создала русскоязычные школы навязывая свою искривлённую, и здесь также необходим переходный этап. Эти механизмы могут оказать серьезную поддержку. Я считаю, что сотрудничество между Украиной и Эстонией уже приносит свои плоды и имеет большие перспективы.
- Может ли Эстония сыграть важную роль в интеграции жителей Крыма в украинское общество после его возвращения?
- Я убежден, что опыт Эстонии будет весьма полезен в этом процессе. Что касается конкретной роли, которую Эстония может взять на себя, я думаю ее будете определять вы как граждане Эстонии.. Однако, от себя могу сказать, что в перспективе Эстония может оказать значительное влияние на реализацию различных реинтеграционных практик и сотруднечества.
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