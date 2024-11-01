МНЕНИЕ | Грузии не избежать кремлевских объятий

Центризбирком Грузии обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование заявлений о возможной фальсификации парламентских выборов 26 октября. Этого от него публично требовали и президент США Джо Байден, и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Однако не похоже, чтобы подконтрольный правящей партии „Грузинская мечта“ Центризбирком и в самом деле пошел на уступки западным лидерам. В число потенциально обвиняемых он внес президента Саломе Зурабишвили, которая, как и оппозиция, итоги выборов не признала и призвала население к протестам.

Зурабишвили говорит, что признание победы „Грузинской мечты“ миллиардера Иванишвили равносильно подчинению России.

Компромисс без России

Заявление партии „Грузинская мечта“ о победе (хоть конституционное большинство в 75% мест в парламенте она и не получила) создает в Грузии ситуацию, близкую к тупиковой. Оппозиция и президент уверены, что выборы были сфальсифицированы. О том же самом практически прямым текстом говорят на Западе. Но шансов на то, что грузинские власти примут это во внимание и скорректируют результаты, практически нет. Своими заявлениями накануне выборов о том, что все их оппоненты - враги народа и Грузии, они перекрыли путь к любым компромиссам.

Между тем единственный оптимальный для грузинского общества и государства выход в этой ситуации - это именно компромисс между властью и оппозицией. Неважно, при посредничестве ли Запада, президента Зурабишвили, венгерского лидера Орбана или, например, армянского премьера Пашиняна.

В таком случае можно будет выявить и нейтрализовать наиболее откровенные фальсификации, сформировать новый парламент, в котором будет честно представлена оппозиция и сформировано новое правительство. Разумеется, тоже компромиссное, например - с участием представителей всех прошедших в парламент партий и блоков. Правда, маловероятно, что на такой вариант пойдут Иванишвили или его оппоненты. Не поможет тут и западное давление.

Силовой передел власти