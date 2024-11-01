МНЕНИЕ | Грузии не избежать кремлевских объятий
Стремление „Грузинской мечты“ удержать власть любой ценой обрекает Тбилиси а зависимость от России, причем, при разных сценариях дальнейшего развития ситуации в Грузии, считает Иван Преображенский.
Центризбирком Грузии обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование заявлений о возможной фальсификации парламентских выборов 26 октября. Этого от него публично требовали и президент США Джо Байден, и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Однако не похоже, чтобы подконтрольный правящей партии „Грузинская мечта“ Центризбирком и в самом деле пошел на уступки западным лидерам. В число потенциально обвиняемых он внес президента Саломе Зурабишвили, которая, как и оппозиция, итоги выборов не признала и призвала население к протестам.
Зурабишвили говорит, что признание победы „Грузинской мечты“ миллиардера Иванишвили равносильно подчинению России.
Компромисс без России
Заявление партии „Грузинская мечта“ о победе (хоть конституционное большинство в 75% мест в парламенте она и не получила) создает в Грузии ситуацию, близкую к тупиковой. Оппозиция и президент уверены, что выборы были сфальсифицированы. О том же самом практически прямым текстом говорят на Западе. Но шансов на то, что грузинские власти примут это во внимание и скорректируют результаты, практически нет. Своими заявлениями накануне выборов о том, что все их оппоненты - враги народа и Грузии, они перекрыли путь к любым компромиссам.
Между тем единственный оптимальный для грузинского общества и государства выход в этой ситуации - это именно компромисс между властью и оппозицией. Неважно, при посредничестве ли Запада, президента Зурабишвили, венгерского лидера Орбана или, например, армянского премьера Пашиняна.
В таком случае можно будет выявить и нейтрализовать наиболее откровенные фальсификации, сформировать новый парламент, в котором будет честно представлена оппозиция и сформировано новое правительство. Разумеется, тоже компромиссное, например - с участием представителей всех прошедших в парламент партий и блоков. Правда, маловероятно, что на такой вариант пойдут Иванишвили или его оппоненты. Не поможет тут и западное давление.
Силовой передел власти
Альтернативой компромиссу является попытка оппозиции силой заставить власти признать фальсификации и уйти. Это возможно при сильном внешнем влиянии и массовых протестах внутри Грузии, но достаточных социальных причин для которых пока не видно. „Грузинская мечта“, в свою очередь, будет держаться за власть до конца, понимая, что альтернатива - это эмиграция или тюрьма.
Следует, однако, понимать, что массовые протесты открыли бы окно возможностей не только для прозападной оппозиции, но и для пророссийских сил, которые в реальности не очень популярны в Грузии. Откровенно пророссийские партии в грузинский парламент не прошли. Иванишвили сконцентрировал в своих руках все нити взаимоотношений с Кремлем и пытается лавировать, чтобы не оказаться в полной зависимости от РФ.
Но представим себе такую ситуацию: „Грузинская мечта“ понимает, что проигрывает в силовом противостоянии с оппозицией. Институты власти в Грузии расшатаны, ситуация нестабильна. Обратится ли в этом случае Иванишвили за помощью к своим российским партнерами? И попытается ли Россия, пользуясь такой нестабильностью, вмешаться во внутренние дела Грузии, как пробовала она это сделать в Казахстане в 2022 году? Такой вариант может привести к полной зависимости грузинских властей от России, как это случилось с режимом Лукашенко в 2020 году.
Но еще опаснее украинский сценарий, которым „Грузинская мечта“ пугала избирателей перед выборами и который может стать реальностью в случае поражения Иванишвили. Пусть на первых порах это будет не полномасштабная агрессия как против Украины в 2022 году, но вполне вероятно вторжение образца 2014-го, с бегством руководства государства в Ростов-на-Дону и дополнительным отторжением части грузинской территории.
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