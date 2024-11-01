Трамп: те, кто считает что я российский шпион, больны

Дональд Трамп - экс-президент США и кандидат от Республиканской партии на выборах главы американского государства в ноябре текущего года - заявил, что не является „другом России“, а те, кто утверждают обратное, - „больные люди“. „Они любят говорить, что я - друг России, что я работал на Россию, что я - российский шпион. Эти люди больны“, - завил Трамп в интервью, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону во время встречи со своими сторонниками в Глендейле, пригороде столицы штата Аризона Феникса. Запись этой беседы Карлсон выложил в микроблоге X в пятницу, 1 ноября.

Кроме прочего, Дональд Трамп обвинил действующего президента, демократа Джо Байдена, в том, что тот „объединил Россию и Китай“, так что самому Трампу, если он пойдет на второй президентский срок, „придется разделить их“. „Новое сближение между Россией и Китаем - это очень опасная вещь. Байден объединил их. Какой позор! Мне придется разделить их, и я думаю, что я смогу это“, - подчеркнул республиканец.

В то же время Трамп заявил, что во время своего президенства заблокировал строительство трубопровода „Северный поток - 2“, ведущего по дну Балтийского моря из России в Германию. „Я уничтожил его. Никто не сделал этого, а я сделал. Я остановил его“, - сказал республиканец. При этом он, очевидно, подразумевал не подрыв этого газопровода, случившийся во время президентства Джо Байдена, в сентябре 2022 года, а санкции, введенные США в декабре 2019 года, которые должны были коснуться компаний, причастных к завершению строительства „Северного потока - 2“.

Дональд Трамп о своих политических оппонентах