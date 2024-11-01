Воспитанник „Валенсии“ погиб во время наводнения в Испании
В Испании, в первую очередь в провинции Валенсия, из-за последствий урагана „Дана“ погибли более 150 человек.
Пресс-служба „Валенсии“ сообщила о смерти воспитанника академии Хосе Кастильехо. Отмечается, что игрок погиб в результате сильнейшего наводнения в Испании.
Футболисту на момент смерти было 28 лет. Его последним клубом был „Виламарксант“, который он покинул в 2020 году и больше нигде не играл.
31 октября Федерация футбола Испании объявила о переносе матчей, проведение которых было запланировано в эти выходные в провинции Валенсия. Запланированные на 2 ноября матчи Ла Лиги „Валенсия“ — „Реал Мадрид“ и „Вильярреал“ — „Райо Вальекано“ пройдут позже.
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