Воспитанник „Валенсии“ погиб во время наводнения в Испании

Пресс-служба „Валенсии“ сообщила о смерти воспитанника академии Хосе Кастильехо. Отмечается, что игрок погиб в результате сильнейшего наводнения в Испании.

Футболисту на момент смерти было 28 лет. Его последним клубом был „Виламарксант“, который он покинул в 2020 году и больше нигде не играл.

31 октября Федерация футбола Испании объявила о переносе матчей, проведение которых было запланировано в эти выходные в провинции Валенсия. Запланированные на 2 ноября матчи Ла Лиги „Валенсия“ — „Реал Мадрид“ и „Вильярреал“ — „Райо Вальекано“ пройдут позже.

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