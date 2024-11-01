01.11.2024, 12:46
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: удастся ли раплаской команде отомстить латвийскому клубу?
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Эстоно-Латвийской баскетбольной лиги команда „Авис Утилитас“ из Рапла проведет матч против „Ригас Зелли“. Игра начнется в 19:00 и будет доступна для просмотра подписчикам Delfi.
Команда „Авис Утилитас“ из Рапла начала текущий сезон с тремя победами и двумя поражениями, а в последнем матче они одержали уверенную победу над „Латвийским университетом“ со счетом 79:60. Их соперник, „Ригас Зелли“ (5-3) также провел матч в Эстонии в среду, разгромив „ТалТех/Алексела“ со счетом 113:76.
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