СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: удастся ли раплаской команде отомстить латвийскому клубу?

Команда „Авис Утилитас“ из Рапла начала текущий сезон с тремя победами и двумя поражениями, а в последнем матче они одержали уверенную победу над „Латвийским университетом“ со счетом 79:60. Их соперник, „Ригас Зелли“ (5-3) также провел матч в Эстонии в среду, разгромив „ТалТех/Алексела“ со счетом 113:76.