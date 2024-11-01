Грузинский футболист нарвского „Транса“: ситуация в Грузии напряженная, так как каждый переживает за будущее своей страны(1)
Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси, протестуя против официальных результатов парламентских выборов, на которых победила правящая партия „Грузинская мечта“. Корреспондент RusDelfi пообщался с уроженцем Тбилиси и полузащитником нарвского „Транса“ Закарией Бегларишвили, который уверен, что это далеко не последний митинг.
28 октября в Тбилиси прошел митинг грузинской оппозиции против результатов парламентских выборов. Тысячи людей собрались у здания парламента на проспекте Руставели, выражая недовольство данными Центральной избирательной комиссии, которая объявила победителем правящую партию „Грузинская мечта“, находящуюся у власти уже 12 лет.
Два дня после выборов противники власти обсуждали дальнейшие действия. 27 октября они провели встречу во дворце президента Саломе Зурабишвили. Вечером того же дня президент вышла к прессе вместе с оппозиционными лидерами и объявила о непризнании итогов выборов из-за alleged фальсификаций, а также анонсировала митинг, который состоялся 28 октября. Президент поклялась присутствующим, что будет с ними „до конца этой европейской дороги и пока мы не достигнем дверей Европы“.
„К сожалению, я не разбираюсь в политике и не вмешиваюсь в нее. Но от своих родственников я слышу, что сейчас ситуация напряженная, и люди выйдут на улицы снова. Будут еще крупные митинги.
Насколько я знаю, луди ждут одобрения от Европы, чтобы снова провести выборы с помощью Европы. Иначе, скорее всего, начнутся митинги. Или народ снова привыкнет“, — прокомментировал ситуацию полузащитник нарвского „Транса“ Закария Бегларишвили, добавив каждый нормальный человек переживает за будущее своей страны, где он родился и вырос.
Представители правящей партии ранее заявляли о намерении продолжать работу в новом парламенте, даже если оппозиция решит его бойкотировать. Весной многомесячные массовые митинги не смогли убедить „Грузинскую мечту“ отозвать спорный закон об „иноагентах“. Теперь, если ГМ проигнорирует протесты и продолжит править в одиночку, у противников власти остаются открытыми вопросы о возможных инструментах борьбы. Какие действия они предпримут в ответ на такую ситуацию, пока неизвестно.
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