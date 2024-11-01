28 октября в Тбилиси прошел митинг грузинской оппозиции против результатов парламентских выборов. Тысячи людей собрались у здания парламента на проспекте Руставели, выражая недовольство данными Центральной избирательной комиссии, которая объявила победителем правящую партию „Грузинская мечта“, находящуюся у власти уже 12 лет.

Два дня после выборов противники власти обсуждали дальнейшие действия. 27 октября они провели встречу во дворце президента Саломе Зурабишвили. Вечером того же дня президент вышла к прессе вместе с оппозиционными лидерами и объявила о непризнании итогов выборов из-за alleged фальсификаций, а также анонсировала митинг, который состоялся 28 октября. Президент поклялась присутствующим, что будет с ними „до конца этой европейской дороги и пока мы не достигнем дверей Европы“.

„К сожалению, я не разбираюсь в политике и не вмешиваюсь в нее. Но от своих родственников я слышу, что сейчас ситуация напряженная, и люди выйдут на улицы снова. Будут еще крупные митинги.

Насколько я знаю, луди ждут одобрения от Европы, чтобы снова провести выборы с помощью Европы. Иначе, скорее всего, начнутся митинги. Или народ снова привыкнет“, — прокомментировал ситуацию полузащитник нарвского „Транса“ Закария Бегларишвили, добавив каждый нормальный человек переживает за будущее своей страны, где он родился и вырос.

Представители правящей партии ранее заявляли о намерении продолжать работу в новом парламенте, даже если оппозиция решит его бойкотировать. Весной многомесячные массовые митинги не смогли убедить „Грузинскую мечту“ отозвать спорный закон об „иноагентах“. Теперь, если ГМ проигнорирует протесты и продолжит править в одиночку, у противников власти остаются открытыми вопросы о возможных инструментах борьбы. Какие действия они предпримут в ответ на такую ситуацию, пока неизвестно.

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