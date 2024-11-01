Компания Google, оштрафованная в России за удаление российских телеканалов с YouTubе, к сегодняшнему дню должна выплатить рекордную сумму в два ундециллиона рублей (ундециллион – единица с 36 нулями - прим.).

Такая гигантская неустойка (а она превышает ВВП мира за весь 2023 год!) рассчитана по итогам четырёхлетнего разбирательства, к тому же сумма штрафа удваивается каждую неделю до исполнения корпорацией требований российского стороны. Первые претензии к технологическому гиганту были сформулированы в 2020 году; тогда в суд обратились „Царьград“ и РИА ФАН, чьи владельцы находятся под санкциями США с 2014 года. Всего иски против Google подали 17 прокремлевских ресурсов, большинство были заблокированы в YouTubе с началом полномасштабного вторжения России в Украину зимой 2022.

Роман Янковский из Института образования ВШЭ заявил в разговоре с агентством ТАСС, что Google „явно не будет платить штраф, а Российская Федерация не сможет взыскать эти деньги с компании“.

Расчеты показывают, что он прав. Рыночная капитализация холдинговой компании Google, Alphabet, составляет чуть более 2 триллионов долларов. Даже с учетом прибыли в размере 80,54 миллиарда долларов (73,96 миллиарда евро) за последний квартал, технологический гигант просто не сможет позволить себе выплатить такую неустойку. К тому же любые претензии российского правительства могут быть обоснованы только внутри страны.

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