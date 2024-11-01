Социальный центр в Ласнамяэ временно прекращает работу

„Хотя строительство новых помещений Социального центра Ласнамяэ на улице Киллустику и затянулось на несколько лет, теперь мы, к счастью, подошли к финальной стадии и можем наконец заняться переездом. Постараемся закончить работы как можно скорее, чтобы при первой возможности вновь открыть двери для посетителей“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Последние три года в связи со строительством новых помещений Социальный центр Ласнамяэ работал в разных помещениях. Так, дневной центр для пожилых принимал посетителей по адресу ул. Пунане, 36. С 4 ноября это отделение социального центра временно не работает.

Детский дневной центр действует в двух помещениях – на ул. Мартса, 2 и ул. Юмера, 46. Если подразделение на ул. Юмера продолжит работать по этому адресу, то переезд отделения на улице Мартса запланирован на вторую половину ноября. О сроках переезда клиенты будут уведомлены отдельно.

Социальный центр продолжит оказывать услуги по уходу на дому в прежнем режиме, никаких изменений для клиентов этой услуги в связи с переездом не ожидается.

„Пока рано говорить о том, сколько времени потребуется для открытия дневного центра для пожилых людей на улице Киллустику, но работы мы планируем завершить в течение нескольких недель“, – сказала руководитель Социального центра Ласнамяэ Ивика Кярнер.

О сроках открытия, режиме работы в новом здании и предлагаемых услугах жители будут информированы в ближайшее время.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .