Истощенные войной. Запад еще помогает Украине держаться, но уже не помогает побеждать

В последнем пакете помощи США от 21 октября значились американские бронетранспортеры M113 — устаревшие, хотя и эффективные бронемашины. Кроме них, там не было никакой техники — остальные позиции были заняты в основном боеприпасами.

Сокращение военной помощи уже отразилось на положении ВСУ. Украинская армия удерживает фронт от развала, но все же вынуждена отступать под натиском российских войск.

Правда, снижается и финансовая поддержка Украины. Пока это снижение незначительно, но, по оценкам исследователей, в следующем году может сократиться наполовину. Пока это — худший сценарий из возможных.

При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, за полгода Украина получила лишь 10% от обещанного. По его словам, причиной задержек стали бюрократические и логистические проблемы, а не нехватка средств.

В последние месяцы в пакетах американской помощи в основном содержатся боеприпасы — снаряды, ракеты для установок HIMARS и комплексов ПВО. В них мало бронетехники и специальных машин, которые были бы признаком подготовки к какой-то более решительной и маневренной войне.

Этот ролик вполне отражает положение в украинской армии — она все больше зависит от поставок западной техники. Однако получает ее при этом все меньше.

Однако если для российских комментаторов это появление американского танка было исполнено большого политического смысла, то для украинцев в этом была скорее тактическая необходимость — танк действовал на важном участке фронта, куда его перебросили вместе с другой западной бронетехникой.

Эти кадры, снятые беспилотником, попали в интернет в середине октября. Они вызвали эмоциональную реакцию в провоенных российских каналах — впервые американский танк воевал на территории России.

Американская БМП Bradley ведет бой в селе в Курской области. Она пересекает поляну, подъезжает к группе деревьев и расстреливает их из пушки, очевидно, подавляя укрывшихся там солдат. Спустя какое-то время к ней присоединяется танк Abrams — он движется вдоль сельской улицы, обстреливая полуразрушенные дома.

Это производство расширяется, в Украине строятся три завода германской компании Rheinmetall, еще один уже построен и начнет производить первую партию БМП Lynx до конца года. К августу 2025 года будет построен завод по производству беспилотников Bayraktar.

Собственная промышленность Украины может обеспечить лишь некоторые отдельные виды вооружений. Как заявил 1 октября Владимир Зеленский, в месяц страна производит, например, 20 самоходок „Богдана“, используя для этого шасси грузовиков Tatra, большое количество дронов разного класса, включая морские, собирает боеприпасы.

Только часть из этих танков будет отремонтирована и отправится в бой, а другая часть станет донором запчастей. Сроки поставок и соотношение действующих и донорских машин неизвестны.

В октябре стало известно, что в будущем Австралия передаст Украине 49 танков M1A1 Abrams — это устаревшие модификации, которые австралийцы все равно собирались списывать.

Так, например, германская фирма Rheinmetall 25 октября отчиталась о поставках 20 БМП семейства Marder. Всего компания поставила Украине 200 БМП. Это довольно много, но эти поставки начались в марте 2023 года и были растянуты по довольно большому временному отрезку. Нидерланды отправили в Украину 269 гусеничных БМП YPR-765, но поставки также начались еще в 2022 году.

Нехватка бронетехники в американских пакетах отчасти компенсируется поставками из Европы. Но общее число переданной техники все равно невелико.

За последние полгода в регулярных американских поставках тяжелая бронетехника фигурировала трижды — партия тяжелых БМП Bradley значилась в списке пакетов от 6 сентября, 10 мая и 24 апреля. Общее число переданных машин неизвестно.

В предыдущем пакете от 16 октября из техники также были только военные внедорожники Humvee. Остальное — в основном, боеприпасы. Среди них были зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, наземные высокоточные ракеты GMLRS, 155- и 105-миллиметровые снаряды, ракеты для противотанковых комплексов TOW, патроны, гранаты и взрывчатка.

Об уровне потерь российской армии можно судить, например, по последней публикации от 23 октября администратора сайта Oryx Якуба Яновского. Публикация охватывает период в 15 дней в октябре, в течение которых Россия потеряла 54 танка, 114 БМП, 15 БТР, 57 других боевых бронемашин, а также множество другой техники.

Согласно подсчетам Lostarmour, ВСУ в сентябре потеряли 202 единицы бронетехники. В октябре, по данным проекта, — 163 единицы боевой техники. Это включает всю бронетехнику, как уничтоженную, так и захваченную россиянами.

А потери, судя по сообщениям, велики. Это отражают сводки пророссийского проекта Lostarmour и западного Oryx. Они подсчитывают потери техники по открытым источникам.

Оценить объем поставок вооружений проще, если сравнивать его с потерями на фронте.

„В последнее время мы видим постепенное раскручивание украинской военной промышленности, но если вход западных партнеров типа Rheinmetall, возможно, и нельзя было ускорить, то быстрее раскрутить свое собственное производство было можно, и критики на эту тему немало звучало и в самой Украине. Они отстают по темпам, Россия действует быстрее“, — сказал Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман.

Тем не менее, по словам экспертов, Украина все-таки запоздала с развертыванием военного производства, что стало причиной увеличения зависимости от Запада.

Это довольно много, но, как заявил в этом интервью Умеров, международная помощь — основа поддержки вооруженных сил страны.

В конце сентября министр обороны Рустем Умеров сказал в интервью изданию „Лівий Берег“, что военно-промышленный комплекс на тот момент производил 20% необходимых вооружений и военной техники.

„Готовится и еще отдельный пакет — финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов. Украина благодарна за эту поддержку“, — заявил Зеленский.

21 октября после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином президент Зеленский сказал, что готовится еще один пакет американской помощи — чисто финансовый.

Поставки инженерной и бронетехники предшествовали украинскому наступлению в 2023 году. По ним также можно было определить, что ВСУ собирается преодолевать подготовленные линии обороны.

Например, в августе 2022 года по поставкам западных вооружений можно было судить о подготовке Украиной наступления. Оно и правда началось в начале осени.

Номенклатура и объем поставок техники определяют собой характер боевых действий не меньше, чем замыслы штабов и их реализация.

И чтобы изменить эту ситуацию, нужно в несколько раз больше техники, чем ВСУ получают в настоящее время. Поставки последних месяцев помогают Украине сдерживать противника в той степени, в которой это происходит сейчас. Их очевидно недостаточно, поскольку Россия наступает, и тем более недостаточно для того, чтобы как-то изменить характер войны.

Как рассказал в интервью изданию Business Insider эксперт RAND Corporation Майкл Бонерт, высокие потери техники — нормальная ситуация для такой войны: „Мне тяжело это говорить, но мы на Западе должны понимать, что каждый танк Abrams, который был предоставлен, каждый истребитель F-16 будет, вероятно, уничтожен. Если какие-либо из них доживут до конца войны, то, вероятно, их не использовали в полной мере“.

Однако уровень потерь ВСУ также очень высок: украинские войска ведут маневренную оборону, контратакуют и, соответственно, теряют много своих танков.

Более высокий уровень потерь российской армии во многом объясняется тем, что наступающая сторона традиционно теряет больше техники и личного состава. Кроме того, у ВСУ, по оценкам комментаторов с обеих сторон, есть преимущество в FPV-дронах, которые уничтожают бронемашины.

Исходя из этих данных, возможно, неполных, можно предположить, что российские потери намного выше. Но Россия сама производит бронетехнику, хотя ее производство и не покрывает потерь. Украина же находится почти в полной зависимости от поставок с Запада, отмечает BBC News Русская служба .

В начале октября проект Ukraine Support Tracker, созданный немецким Кильским институтом мировой экономики, выпустил доклад, в котором проанализировал будущее иностранной помощи Украине в 2025 году.

Проблема в том, что западная помощь Украине может еще и сократиться.

„Я просто не знаю, можем ли мы производить достаточно, давать достаточно. У нас больше нет ничего, чтобы дать им, не пойдя на серьезные риски в других местах“, — цитирует журнал Economist слова осведомленного американского источника.

Запчасти, взрывчатые вещества, транспорт и прочие позиции в самом конце списка тоже важны, но они только помогают держаться.

В прошлые месяцы вооружения из США и других стран помогали Украине отбивать налеты дронов и ракет, а также наносить артиллерийские и ракетные удары по целям в ближайшем тылу россиян.

Тяжелая бронетехника и инженерные машины указывали бы на подготовку наступления. Авиация и авиационные вооружения — на планы противостояния России в воздухе.

И если посмотреть на поставки вооружений и военной техники, а также боеприпасов из США и других стран за последние полгода, то может сложиться впечатление, что они предназначены для поддержания боеспособности украинской армии на уже существующем уровне.

Соответственно, если планы поставок не определены, то и военные планы будут гораздо более скромными, либо не будут опираться на конкретные данные, что приведет к ошибкам в планировании.

Перерыв в поставках оказал влияние и на планирование. Планируя будущие операции, генеральный штаб обычно исходит из тех вооружений, которые будут гарантированно иметься в наличии к намеченному сроку.

Тогда Украина осталась на несколько месяцев без американской помощи. Это сказалось не только на интенсивности боевых действий, когда украинским артиллеристам стало не хватать снарядов.

В конце 2023 года американский Конгресс не смог принять закон о финансировании военной помощи Украине, поскольку республиканцы увязали его с принятием мер по укреплению границы с Мексикой и ужесточению иммиграционной политики.

Однако, как отмечается в исследовании, если президент США прекратит передавать новые пакеты помощи, то военная поддержка сократится до 34 млрд евро, а финансовая помощь — до 46 млрд.

По подсчетам Ukraine Support Tracker, максимальный объем помощи Украине может составить более 100 млрд евро, что будет включать в себя 59 млрд евро военной и 54 млрд просто финансовой помощи.

Кроме того, страны НАТО согласовали помощь Киеву на 40 млрд евро в 2025 году. Тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг выступал за то, чтобы сделать этот платеж регулярным, но это предложение не прошло, и в результате его придется согласовывать каждый год.

Украина сможет использовать эти доходы для обслуживания кредитов — важным фактором тут будет то, что эти кредиты будут нецелевыми, то есть тратить их Киев сможет по своему усмотрению.

В конце концов США утвердили кредит Украине в размере 20 млрд долларов под залог прибыли от российских суверенных активов, обездвиженных в США. Еще 30 млрд долларов предоставят Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония и другие.

Однако западные страны не решились это сделать, опасаясь, что это создаст нежелательный прецедент и приведет к выводу активов других государств, если те утратят уверенность в том, что на Западе их авуары защищены.

После этого неоднократно предлагалось конфисковать эти средства и направить их непосредственно на нужды Украины в счет компенсации за понесенный ею ущерб.

В самом начале российского полномасштабного вторжения западные страны заморозили находившиеся в их юрисдикциях резервы российского Центрального банка, оцениваемые примерно в 300 млрд долларов.

В нем говорилось, что Украину ждут нелегкие времена, потому что иностранная помощь может сильно сократиться по сравнению с 2024 годом. Факторами нестабильности исследователи называют вероятность прихода к власти в США Дональда Трампа и новые схемы финансирования помощи, которые применили западные союзники Украины.

Ответа на эти вопросы нет, поскольку Запад явно не может найти для ВСУ столько же снарядов, сколько Владимир Путин нашел в КНДР, а правительство Украины не может обеспечить столько же новобранцев, сколько российские власти смогли набрать в ходе масштабной кампании по привлечению людей в армию большими выплатами.

Этот план действительно не дает ответа на два насущных вопроса: где Украина возьмет снаряды и где она возьмет солдат?

„Это больше похоже не на дорожную карту с четким планом ее реализации, а на виш-лист (список пожеланий — Би-би-си), поэтому он и не слишком впечатлил Вашингтон и Европу“, — написал в Х корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер. „План Зеленского в значительной степени опирается на увеличение помощи иностранных партнеров Украины, но пока неочевидно, что они его поддержат“, — соглашается New York Times.

Хотя в „военных“ пунктах плана Зеленского и не говорится буквально о поставках вооружений, его предложение в западной прессе восприняли именно так.

Продолжение операций на территории России, снятие ограничений по ударам по ее территории, совместное с партнерами уничтожение российской авиации, расширение использования дронов и ракет, доступа к разведданным союзников

Три из пяти пунктов этого плана — военные. Они призваны помочь Украине выстоять в войне с Россией.

Украинское руководство, очевидно, отдает себе отчет в тяжести сложившейся ситуации и ищет выходы из нее.

Такой вариант вполне реален — Франция собирается сократить свою помощь с трех почти до двух миллиардов евро. Германия также сократит помощь с 7,5 млрд евро в 2024-м до 4 млрд в 2025 году.

Если европейские страны сократят свою помощь Украине, то военная поддержка, по подсчетам исследователей, может упасть до 29 млрд евро, а финансовая — до 27 млрд.

В конце октября украинские дроны поразили несколько спиртзаводов в России. Это немного странный выбор целей, и собеседник Би-би-си, связанный с военным руководством ВСУ, комментируя удары, хотя и не ответил прямо на вопрос о преследовавшихся целях, но отметил, что эти объекты были наименее защищены средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Однако и российская ПВО явно научилась если не предотвращать удары, то как минимум прикрывать наиболее важные объекты.

Украинские инженеры создали новый аппарат, который они называют беспилотником с реактивным двигателем, но который по сути является небольшой крылатой ракетой с дальностью в сотни километров. Этот дрон назвали украинским словом „Паляныця“ — считается, что его трудно произнести русскоязычным людям.

Украина вкладывает большие средства в производство дальних ударных беспилотников. Эта программа позволила совершить серии крупных налетов на нефтеперерабатывающие заводы, склады боеприпасов, аэродромы и другие цели.

Но этот запрос демонстрирует нацеленность украинцев на поражение объектов в глубине России.

Запросить — не значит получить. До сих пор Киев не смог заручиться у США разрешением на применение тактических ракет ATACMS, а Tomahawk — оружие стратегическое, и вероятность того, что Киев сможет его получить, крайне невелика.

Это целое семейство крылатых ракет с дальностью до 2500 километров, которые запускают с земли, самолетов, кораблей и подводных лодок. Они применяют несколько разных боеголовок с осколочно-фугасной и проникающей боевыми частями.

Американская газета New York Times утверждает, ссылаясь на анонимные источники, что в секретной части своего „плана победы“ президент Украины Владимир Зеленский запросил у США крылатые ракеты Tomahawk.

Возможно, будущая тактика Украины будет зиждиться на дальних ударах по российской инфраструктуре и сдерживанию по мере сил российского наступления на земле.

Русская служба Би-би-си совместно с признанной в России „иноагентом“ „Медиазоной“ и группой волонтеров занимается поиском упоминаний в открытых источниках о гибели российских солдат. На середину октября удалось подтвердить гибель более 74 тысяч человек.

Успешное наступление на город Покровск, которое приводят в пример российские пропагандисты, в масштабах всего фронта не выглядит таким уж крупным — с февраля по ноябрь российская армия продвинулась всего примерно на три десятка километров, заплатив за это высокую цену.

„Сейчас у России нет достаточных сил для сосредоточения. Если бы они добились прорыва, они не смогли бы его использовать“, — цитирует Economist высокопоставленного представителя НАТО.

Однако истощение войной сказывается и на России. Военная мощь, преимущество в живой силе позволяют российской армии медленно наступать на нескольких направлениях, но обеспечить подавляющее преимущество она не в состоянии.

В Москве, вероятно, считают, что у России есть все шансы победить — у нее больше экономика, больше население, наконец, больше армия. Во многих областях, таких как авиация, Россия далеко впереди Украины.

Теоретически это возможно. Российская армия и государство должны вынести тяготы войны на истощение, дождавшись, когда Украина подойдет к пределу возможностей.

Российская политическая цель войны остается предметом догадок — в Кремле ее до сих пор четко не сформулировали. Военная цель выглядит более понятной. Россия, вероятно, хочет истощить украинскую армию настолько, чтобы можно было перейти к маневренной войне и победить ВСУ на поле боя.

Война на истощение не была изначально избрана российским Генштабом как стратегия победы — там явно рассчитывали сломить сопротивление Украины одним решительным ударом. Однако этого не получилось, и характер конфликта изменился сам собой.

Поэтому тактика сдерживания на земле и ударов по тылам может быть непростой в реализации.

„Последние месяцы в России значительно усилили противовоздушную защиту, нашим дронам уже стало гораздо труднее преодолевать эту оборону. А эти объекты были меньше прикрыты“, — пояснил он.

По подсчетам Би-би-си, Россия могла терять от пятисот до полутора тысяч человек в неделю. Это довольно много, но реальные цифры должны быть намного больше, ведь подсчет велся только по подтвержденным данным.

Экономика тоже с трудом справляется с военной нагрузкой. Судя по проекту федерального трехлетнего бюджета, в 2025 году российские власти собираются потратить на войну рекордные 13,5 трлн рублей, а на силовиков — еще 3,5 трлн. В совокупности на эти две статьи — оборону и нацбезопасность — приходится около 40% всех расходов бюджета в 2025 году.

России остро не хватает кадров для работы на оборонных предприятиях: такие заводы ищут десятки тысяч новых сотрудников.

Объемы военного производства с трудом поддаются оценке, однако сам факт того, что Россия постаралась получить снаряды из КНДР говорит о том, что она не в состоянии обеспечить столь большое преимущество в боеприпасах самостоятельно.

Соучредитель Центра анализа и стратегий в Европе Владислав Иноземцев (власти России внесли его в реестр „иноагентов“) в интервью Washington Post сказал, что, по его мнению, в ближайшие годы Россия может позволить себе продолжать боевые действия на нынешнем уровне.

„Она [Россия] способна поддерживать войну столько, сколько Украина и, возможно, Запад не смогут держаться. Это проблема. Путин убежден, что может двигаться вперед год, два или три. Сейчас ситуация кажется стабильной“, — сказал он.

За несколько лет Россия превратилась в довольно закрытую страну, и судить о том, насколько это убеждение Путина соответствует действительности, трудно.