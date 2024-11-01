ФОТО | В Таллинне открылась уникальная выставка колыбелей. Вход бесплатный!

Колыбельные песни – это не просто мелодии. Они несут в себе глубокий культурный код, передают традиции и ценности от поколения к поколению. Выставка поможет взрослым вспомнить свое детство, а детям – узнать о том, как жили их предки.

„Каждый год, когда активный сезон в музее заканчивается, мы везем разные передвижные выставки в большие города, — рассказывает директор музея Алена Суржикова. — Идея состоит в том, чтобы показать нашу коллекцию, рассказать о музее и так же узнать новые истории от людей. Наш музей состоит из личных воспоминаний людей. Истории мы собираем повсюду, зимой как раз идем в народ, а летом народ приезжает к нам. Эта выставка про люльки и она понятна всем. Многие вспоминают свое детство и пишут нам письма со своими историями“.

„Уже становится хорошей традицией каждый год привозить в Ласнамяэ выставку Музея колясок Кяру. Это событие обогащает культурную жизнь Ласнамяэ и делает наш район еще более привлекательным для жителей. Мы благодарны за то, что музей делится с жителями Ласнамяэ своими уникальными экспонатами“, — говорит в свою очередь Полина Ляшева, член правления НКО Ласнаидея.