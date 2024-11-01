ФОТО | В Таллинне открылась уникальная выставка колыбелей. Вход бесплатный!
На втором этаже торгового центре T1 в Таллинне открылась уникальная выставка музея колясок „Колыбели и колыбельные“, посвященная истории детских кроваток разных стран, а так же истории колыбельных песен. Организаторы приглашают всех желающих погрузиться в атмосферу детства и узнать о том, как спали дети в разных уголках мира более века назад.
Колыбельные песни – это не просто мелодии. Они несут в себе глубокий культурный код, передают традиции и ценности от поколения к поколению. Выставка поможет взрослым вспомнить свое детство, а детям – узнать о том, как жили их предки.
„Каждый год, когда активный сезон в музее заканчивается, мы везем разные передвижные выставки в большие города, — рассказывает директор музея Алена Суржикова. — Идея состоит в том, чтобы показать нашу коллекцию, рассказать о музее и так же узнать новые истории от людей. Наш музей состоит из личных воспоминаний людей. Истории мы собираем повсюду, зимой как раз идем в народ, а летом народ приезжает к нам. Эта выставка про люльки и она понятна всем. Многие вспоминают свое детство и пишут нам письма со своими историями“.
„Уже становится хорошей традицией каждый год привозить в Ласнамяэ выставку Музея колясок Кяру. Это событие обогащает культурную жизнь Ласнамяэ и делает наш район еще более привлекательным для жителей. Мы благодарны за то, что музей делится с жителями Ласнамяэ своими уникальными экспонатами“, — говорит в свою очередь Полина Ляшева, член правления НКО Ласнаидея.
Детские колыбели и колыбельные песни важны, поскольку они несут в себе глубокие культурные и эмоциональные ценности, отмечают авторы идеи. Колыбели, как первые безопасные места для младенцев, символизируют любовь и заботу, сопровождающие ребенка всю жизнь. Колыбельные песни, которые матери поют детям, создают теплую и успокаивающую атмосферу, передавая традиции и связь между поколениями. Эти песни помогают детям чувствовать себя защищенными и поддерживают их эмоциональное развитие. Кроме того, колыбели и песни являются важной частью культурного наследия, которое знакомит нас с нашей историей и идентичностью, способствуя сплоченности семей и любви с первых мгновений жизни. И детство, и воспитание детей начинаются с колыбели, и песни играют в этом большую роль. Вероятно, первыми песнями человечества были именно колыбельные. Каждая мать сочиняла для своего ребенка свою песню.
На выставке можно увидеть детские колыбели из Ярвамаа, Муху, Хийумаа, Сетомаа, а также из других стран: Германии, Финляндии, Украины, колыбели финно-угорских народов – мордвы и коми. Все колыбели изготовлены из дерева. Многие колыбели попали в Музей Кяру благодаря Украинскому культурному центру — их около 20 лет назад изготовил художник и деятель культуры Анатолий Лютюк по рисункам детских колыбелей 19 века.
„Я очень рад, что наша выставка о колыбелях нашла отклик у жителей Таллинна. Для нас важно не только показать уникальные экспонаты, но и создать пространство для воспоминаний и общения. Каждый год мы отправляемся в путешествие с нашими выставками, собирая истории и расширяя нашу коллекцию. Эта выставка – это не просто экспозиция, это живой диалог между прошлым и настоящим. Проведение выставки колыбельных в Нарве – это не просто культурное событие, это вклад в сохранение культурного наследия, укрепление межнациональных связей“, – делится своими впечатлениями куратор музея Сергей Трофимов.
Выставка открыта для бесплатного посещения в Таллинне до 10 ноября. С 11.11 ноября и до 2 декабря выставка будет представлена жителям Нарвы в здании Vabalava по адресу Линда, 2.
Организаторы выставки в Таллинне: MTÜ Käru Heade Tegude Muuseum, MTÜ Lasnaidee. Проект выставки поддерживает Eesti Kultuurkapital.
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