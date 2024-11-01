Целуют младенцев, перерезают ленточки. Американистка понятно о выборах в США и их последствиях

Потенциальные опасности для региона, по ее мнению, возможны лишь в случае, если победивший Трамп пойдет на снижение уровня защиты - вывод солдат НАТО или отмену недавнего решения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Польше. „Но это должны быть не просто слова, а подписанные и вступившие в силу решения. Все слова Трампа и даже фотография с пожатием руки Путину не будут так пугать. В случае победы Харрис опасений нет. Для нее тема союзников НАТО важна, даже если Белый дом пойдет на „принуждение Украины к миру“.