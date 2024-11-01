Мнение
01.11.2024, 15:02

Целуют младенцев, перерезают ленточки. Американистка понятно о выборах в США и их последствиях

 
Кристина Худенко
Американистка Александра Филиппенко
Американистка Александра Филиппенко
ФОТО: Erakogu

Зачем кандидаты целуют младенцев и перерезают ленточки? Что такое „призрачные избиратели-женщины“? Могут ли еще Трампа засудить? Возможен ли штурм Капитолия? Продолжит ли Камала Харрис линию Байдена? За кого американцы балтийского, русского или польского происхождения? Чем для стран Балтии чревата смена власти в США? Каких сюрпризов можно еще ждать от Байдена? Американистка Александра Филиппенко специально для Delfi препарирует выборы в США и их последствия.

Сотрудница британского научного центра European Leadership Network американистка Александра Филиппенко больше двух лет живет в Вильнюсе и говорит, что чувствует себя там абсолютно безопасно.

Потенциальные опасности для региона, по ее мнению, возможны лишь в случае, если победивший Трамп пойдет на снижение уровня защиты - вывод солдат НАТО или отмену недавнего решения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Польше. „Но это должны быть не просто слова, а подписанные и вступившие в силу решения. Все слова Трампа и даже фотография с пожатием руки Путину не будут так пугать. В случае победы Харрис опасений нет. Для нее тема союзников НАТО важна, даже если Белый дом пойдет на „принуждение Украины к миру“.

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