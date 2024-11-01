01.11.2024, 15:02
Целуют младенцев, перерезают ленточки. Американистка понятно о выборах в США и их последствиях
ФОТО: Erakogu
Зачем кандидаты целуют младенцев и перерезают ленточки? Что такое „призрачные избиратели-женщины“? Могут ли еще Трампа засудить? Возможен ли штурм Капитолия? Продолжит ли Камала Харрис линию Байдена? За кого американцы балтийского, русского или польского происхождения? Чем для стран Балтии чревата смена власти в США? Каких сюрпризов можно еще ждать от Байдена? Американистка Александра Филиппенко специально для Delfi препарирует выборы в США и их последствия.
Сотрудница британского научного центра European Leadership Network американистка Александра Филиппенко больше двух лет живет в Вильнюсе и говорит, что чувствует себя там абсолютно безопасно.
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