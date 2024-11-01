В Испании — более 150 погибших в результате наводнений. Это крупнейшее бедствие за 50 лет

„Сейчас самое главное — спасти как можно больше жизней“, — сказал премьер-министр Педро Санчес, который в четверг посетил пострадавшие районы.

По меньшей мере 155 человек погибли в автономном сообществе Валенсия, еще двое — в Кастилье-Ла-Манче, один — в Андалусии.

В муниципалитете Пайпорта к юго-западу от Валенсии, где река вышла из берегов, было зарегистрировано не менее 40 смертей.

„Мы все знаем кого-то, кто умер, — сказал Би-би-си фармацевт Мигель Геррилья, стоя у своей аптеки в Пайпорте, покрытой слоем грязи. — Это кошмар“.

Официальные лица не раскрывают точное число пропавших без вести, но говорят, что их много.

Король Испании Филипп VI предупредил, что чрезвычайная ситуация еще не закончилась, а премьер-министр Санчес призвал граждан по возможности оставаться дома и соблюдать рекомендации экстренных служб.

В районах, пострадавших от наводнения, сотни людей были размещены во временном жилье — сейчас они начинают возвращаться в свои дома.

Многие автодороги и железнодорожная сеть, соединяющая Валенсию с другими городами Испании, остаются парализованными.

Ученые говорят, что изменение климата на планете увеличивает продолжительность, частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений, которые становятся все более непредсказуемыми.

Осадки, обрушившиеся на Испанию на этой неделе, были на 12% сильнее и в два раза вероятнее, чем до глобального потепления, заявила в четверг группа ученых World Weather Attribution.

Местные жители высказывали сомнения относительно адекватности систем оповещения об экстренных бедствиях и скорости реагирования властей.

Сообщалось, что Управление по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (DGPCE) объявило тревогу только в 20:15 во вторник — к тому времени несколько районов Валенсии уже были затоплены в течение нескольких часов.