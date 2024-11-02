Эстонский Экспресс
02.11.2024, 21:10

Выяснились подробности трагедии в Швеции, где в строительном лифте погибли работники эстонской фирмы

 (4)
Сомнительный бизнес: эта фирма помогала строить православную церковь
ЛИФТ РУХНУЛ: Все пятеро находившихся там рабочих погибли
ЛИФТ РУХНУЛ: Все пятеро находившихся там рабочих погибли
ФОТО: FREDRIK SANDBERG | EPA

У двух сотрудников эстонской компании не было необходимой карты ID06 для обеспечения соблюдения требований безопасности на строительных площадках и предотвращения нелегального использования рабочей силы, пишет Eesti Ekspress.

Утро 11 декабря прошлого года началось на большой строительной площадке в Сундбюберге, неподалеку от Стокгольма, со снегопада.

На работу пришли украинцы Сергей (63) и Александр (43). Самой первой задачей было расчистить снег со стройплощадки. Это был первый день рабочей недели, на выходных тоже шел снег. Начальником Сергея и Александра был 49-летний гражданин России.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии