Выяснились подробности трагедии в Швеции, где в строительном лифте погибли работники эстонской фирмы

Утро 11 декабря прошлого года началось на большой строительной площадке в Сундбюберге, неподалеку от Стокгольма, со снегопада.

На работу пришли украинцы Сергей (63) и Александр (43). Самой первой задачей было расчистить снег со стройплощадки. Это был первый день рабочей недели, на выходных тоже шел снег. Начальником Сергея и Александра был 49-летний гражданин России.