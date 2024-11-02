02.11.2024, 21:10
Выяснились подробности трагедии в Швеции, где в строительном лифте погибли работники эстонской фирмы(4)
Сомнительный бизнес: эта фирма помогала строить православную церковь
ФОТО: | EPA
У двух сотрудников эстонской компании не было необходимой карты ID06 для обеспечения соблюдения требований безопасности на строительных площадках и предотвращения нелегального использования рабочей силы, пишет Eesti Ekspress.
Утро 11 декабря прошлого года началось на большой строительной площадке в Сундбюберге, неподалеку от Стокгольма, со снегопада.
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