ФОТО И ВИДЕО | Срочно „переобуваем“ авто! В Нарве выпал первый снег

Если верить прогнозу погоды, то скоро он закончится, но вечером возможна новая волна осадков, при температуре около 1 градуса это снова означает снег.

Обещают снег и завтра, и послезавтра. А в понедельник температура воздуха может и вовсе упасть до нуля.

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