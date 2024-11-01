01.11.2024, 08:12
ФОТО И ВИДЕО | Срочно „переобуваем“ авто! В Нарве выпал первый снег(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Рано утром в первый день последнего осеннего месяца Нарве пошел снег. И не мокрый, а крупными хлопьями.
Если верить прогнозу погоды, то скоро он закончится, но вечером возможна новая волна осадков, при температуре около 1 градуса это снова означает снег.
Обещают снег и завтра, и послезавтра. А в понедельник температура воздуха может и вовсе упасть до нуля.
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