Таллиннский „Калев“, нарвский „Транс“ и „Таллинн“ вышли в четвертьфинал Кубка Эстонии

Таллиннский „Калев“, борющийся за выживание в Премиум Лиге, в 1/8 финала принял на своем поле команду первой лиги уровня B — таллиннский „Легион“ — и одержал уверенную победу со счетом 3:0. В первом тайме за „Калев“ дважды отличился Ромет Нигула, а окончательный счет на третьей добавленной минуте второго тайма установил Станислав Баранов.

Нарвский „Транс“ также одержал победу со счетом 3:0, обыграв на искусственном поле в Лаагри команду „Харью“. За нарвитян дважды забил Пьер Ландри Каборе, а еще один мяч на счету Тааниеля Уста.

В третьем матче 1/8 финала, состоявшемся в четверг, команда первой лиги „Таллинн“ обыграла со счетом 3:1 другой клуб первой лиги — „Табасалу“.

Ранее в четвертьфинал вышли представители высшей лиги: „Левадия“, „Нымме Калью“ и „Вапрус“, а также команда второй лиги — „Запоос“.

В рамках Кубка Эстонии остается провести еще один матч 1/8 финала — 23 ноября встретятся „Пайде“ и „Курессааре“. Четвертьфиналы пройдут уже в следующем году.

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