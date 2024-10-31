Против россиянина Тордена выдвинуты обвинения в военных преступлениях в Украине
Торден был задержан пограничной охраной в Финляндии в августе. Бывшему командиру неонацистского отряда „Русич“ Войславу Тордену (Яну Петровскому) предъявлены серьёзные обвинения в пяти предполагаемых военных преступлениях на востоке Украины. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил заместитель государственного прокурора Юкка Раппе, пишет Yle.
По версии следствия, преступления были совершены осенью 2014 года. Это первый случай, когда в Финляндии предъявляются обвинения в военных преступлениях, совершенных в Украине.
Обвинения связаны с деятельностью „Русича“, который воевал на стороне поддерживаемой Россией сепаратиской ЛНР.
Следствие настаивает, что Торден принимал участие в действиях, нарушающих правила ведения войны. Торден и бойцы его подразделения убили 22 украинских солдата и серьезно ранили еще четверых.
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