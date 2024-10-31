Против россиянина Тордена выдвинуты обвинения в военных преступлениях в Украине

По версии следствия, преступления были совершены осенью 2014 года. Это первый случай, когда в Финляндии предъявляются обвинения в военных преступлениях, совершенных в Украине.

Обвинения связаны с деятельностью „Русича“, который воевал на стороне поддерживаемой Россией сепаратиской ЛНР.

Следствие настаивает, что Торден принимал участие в действиях, нарушающих правила ведения войны. Торден и бойцы его подразделения убили 22 украинских солдата и серьезно ранили еще четверых.

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