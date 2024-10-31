ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (981-й день) | В результате российского авиаудара по жилому дому в Харькове погибло три мирных жителя

В Бердянске Запорожской области три человека пострадали при атаке беспилотников, сообщил назначенный Россией губернатор оккупированной части региона Евгений Балицкий. Представитель движения „Мы вместе с Россией“ Владимир Рогов заявил, что ВСУ запустили десять беспилотников — семь по порту и три по домам мирных жителей. В результате атаки, по его словам, была повреждена инфраструктура порта. В администрации города заявили, что в связи с атакой 31 октября не будут работать школы, детсады и другие общественные учреждения.

Минобороны России объявило о захвате населенного пункта Ясная Поляна в Донецкой области. Его взяли под контроль подразделения группировки войск „Восток“, уточнили в ведомстве.

Над Украиной в ночь на 31 октября было сбито 17 российских беспилотников и две управляемые авиационные ракеты, сообщили в Воздушных силах ВСУ. ПВО работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях. 23 дрона были локационно потеряны, и еще три беспилотника вышли из воздушного пространства Украины.

Крупнейший американский производитель беспилотников Skydio столкнулся с блокировкой поставок из-за введенных Пекином в начале октября санкций, запрещающих китайским компаниям поставлять критически важные компоненты для дронов. Skydio поставляет дроны украинским военным, которые используют их для сбора разведданных.

Владимир Зеленский официально освободил генерального прокурора Украины Андрея Костина от должности, следует из президентского указа. В отставку Костин подал 22 октября — после того, как Зеленский раскритиковал чиновников из органов прокуратуры, получивших „фальшивые инвалидности“.

После захвата города Селидово к западу от Донецка российская армия приступила к операции по окружению Курахово — главного логистического хаба украинских войск в южной части Донбасса. ВС РФ уже ворвались механизированной колонной на восточную окраину этого города, понеся потери в технике. Одновременно другие группировки наступают на Курахово с севера (со стороны Селидово) и юга (от Угледара). В последнем случае украинская оборона выглядит особенно уязвимой — после беспорядочного отступления от Угледара бригады, обороняющиеся к югу от Курахово, выглядят обессиленными. Не помогли и резервы, переброшенные из Запорожской области. В то же время в Курской области ВСУ удалось остановить — вероятно, временно — продвижение российских войск вдоль границы к Судже. Рассказываем главное о ситуации на фронте в свежей военной сводке.