Военный дневник
31.10.2024, 22:00

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (981-й день) | В результате российского авиаудара по жилому дому в Харькове погибло три мирных жителя

 
Харьков, 31.10.2024
Харьков, 31.10.2024
ФОТО: Олег Синегубов | Харьковская городская администрация

Подводим итоги очередного дня войны.

Что нового к концу дня

  • Три украинских беспилотника атаковали промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса Башкортостана, заявил глава региона Радий Хабиров. В результате атак жертв и разрушений нет, предприятия функционируют в штатном режиме.

  • На стендапера Данилу Поперечного составили протокол о „дискредитации“ армии. Соответствующее административное дело зарегистрировано в Тверском суде. Что стало поводом для преследования Поперечного, не уточняется.

  • В Белгородской области в результате атаки украинского дрона погиб сотрудник сельхозпредприятия, еще один человек получил ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

  • Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки, независимо от результата выборов в США и дальнейшей поддержки со стороны Вашингтона. „Если Трамп [который декларировал, что закончит войну за один день] захочет в случае его победы просто заставить Украину отдать все и чтобы таким образом договориться с Россией, я не думаю, что на сегодня это возможно“, — сказал президент Украины.

Главное к вечеру

  • В Харькове из-под завалов разрушенного авиабомбой жилого дома извлекли тело 15-летнего подростка. Его искали с ночи. Тетя подростка рассказала, что он жил на первом этаже с бабушкой и дедушкой, потому что ему было ближе к школе. Вместе с ним число жертв российского авиаудара по жилому дому в Харькове выросло до трех человек.

  • Студента Белгородского университета Ибрагима Оруджева приговорили к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в прохождении обучения терроризму и подготовке теракта. Его задержали, когда он сфотографировал режим работы военкомата в Москве. По версии следствия, Оруджев „провел разведку местности с целью дальнейшего поджога“ в рамках подготовки к теракту. Сам он говорил, что сфотографировал режим работы военкомата, чтобы потом встать на учет и что был в расположенной по соседству ветклинике — чек оттуда его адвокат предоставила суду.

  • Минобороны России сообщило о предотвращении попытки прорыва ВСУ в направлении поселка Новый Путь в Глушковском районе Курской области. В ведомстве утверждают, что российские военные обнаружили бронетехнику ВСУ, двигающуюся в направлении оборонительных позиций.

  • Трудовые договоры участников войны будут приостанавливаться на весь срок их службы по контракту, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Раньше такая мера действовала только в течение года.

  • Литва передала Украине очередной пакет помощи, который включил электрогенераторы, боеприпасы, минометные мины и другое оборудование, необходимое для предстоящей зимы, сообщает литовское Минобороны.

  • В Южном окружном суде Ростова-на-Дону закрыли процесс по делу 18 пленных украинцев, которых обвиняют в службе в батальоне „Айдар“, сообщает „Медиазона“ из зала суда.

Что нового к 13:00

  • В Бердянске Запорожской области три человека пострадали при атаке беспилотников, сообщил назначенный Россией губернатор оккупированной части региона Евгений Балицкий. Представитель движения „Мы вместе с Россией“ Владимир Рогов заявил, что ВСУ запустили десять беспилотников — семь по порту и три по домам мирных жителей. В результате атаки, по его словам, была повреждена инфраструктура порта. В администрации города заявили, что в связи с атакой 31 октября не будут работать школы, детсады и другие общественные учреждения.

  • Минобороны России объявило о захвате населенного пункта Ясная Поляна в Донецкой области. Его взяли под контроль подразделения группировки войск „Восток“, уточнили в ведомстве.

  • Над Украиной в ночь на 31 октября было сбито 17 российских беспилотников и две управляемые авиационные ракеты, сообщили в Воздушных силах ВСУ. ПВО работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях. 23 дрона были локационно потеряны, и еще три беспилотника вышли из воздушного пространства Украины.

  • Крупнейший американский производитель беспилотников Skydio столкнулся с блокировкой поставок из-за введенных Пекином в начале октября санкций, запрещающих китайским компаниям поставлять критически важные компоненты для дронов. Skydio поставляет дроны украинским военным, которые используют их для сбора разведданных.

  • Владимир Зеленский официально освободил генерального прокурора Украины Андрея Костина от должности, следует из президентского указа. В отставку Костин подал 22 октября — после того, как Зеленский раскритиковал чиновников из органов прокуратуры, получивших „фальшивые инвалидности“.

  • После захвата города Селидово к западу от Донецка российская армия приступила к операции по окружению Курахово — главного логистического хаба украинских войск в южной части Донбасса. ВС РФ уже ворвались механизированной колонной на восточную окраину этого города, понеся потери в технике. Одновременно другие группировки наступают на Курахово с севера (со стороны Селидово) и юга (от Угледара). В последнем случае украинская оборона выглядит особенно уязвимой — после беспорядочного отступления от Угледара бригады, обороняющиеся к югу от Курахово, выглядят обессиленными. Не помогли и резервы, переброшенные из Запорожской области. В то же время в Курской области ВСУ удалось остановить — вероятно, временно — продвижение российских войск вдоль границы к Судже. Рассказываем главное о ситуации на фронте в свежей военной сводке.

  • ВС РФ и ВСУ начали решающую битву осени — за город Курахово. Российская армия приближается к тому, чтобы установить контроль надо всем югом Донбасса А ВСУ отбили атаки ВС РФ под Суджей.

Главное за ночь и утро

  • Российские войска вечером 30 октября нанесли удар — по предварительным данным, авиабомбой — на жилой девятиэтажный дом в Салтовском районе Харькова, сообщили власти города. Известно об одном погибшем — по словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, это 12-летний мальчик. Под завалами к утру находился еще один подросток — 15-летний мальчик. 34 человека получили ранения. Спасательная операция продолжается, существует угроза обвала дома.

  • В Киеве в течение ночи работала ПВО, все российские беспилотники, атаковавшие украинскую столицу, были сбиты, сообщили в городской военной администрации. В Подольском районе упали обломки, возник пожар на открытой местности, пострадавших нет. Эта атака стала двадцатой за месяц, уточнили в администрации.

  • Минобороны России отчиталось о 21 перехваченном и уничтоженном украинском беспилотнике. По данным ведомства, восемь дронов были сбиты над Ростовской областью, пять — над Курской, три — над Волгоградской, два — над Брянской и по одному — над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря.

По материалам „Медузы“.

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