ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (981-й день) | В результате российского авиаудара по жилому дому в Харькове погибло три мирных жителя
Подводим итоги очередного дня войны.
Что нового к концу дня
Три украинских беспилотника атаковали промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса Башкортостана, заявил глава региона Радий Хабиров. В результате атак жертв и разрушений нет, предприятия функционируют в штатном режиме.
На стендапера Данилу Поперечного составили протокол о „дискредитации“ армии. Соответствующее административное дело зарегистрировано в Тверском суде. Что стало поводом для преследования Поперечного, не уточняется.
В Белгородской области в результате атаки украинского дрона погиб сотрудник сельхозпредприятия, еще один человек получил ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки, независимо от результата выборов в США и дальнейшей поддержки со стороны Вашингтона. „Если Трамп [который декларировал, что закончит войну за один день] захочет в случае его победы просто заставить Украину отдать все и чтобы таким образом договориться с Россией, я не думаю, что на сегодня это возможно“, — сказал президент Украины.
Главное к вечеру
В Харькове из-под завалов разрушенного авиабомбой жилого дома извлекли тело 15-летнего подростка. Его искали с ночи. Тетя подростка рассказала, что он жил на первом этаже с бабушкой и дедушкой, потому что ему было ближе к школе. Вместе с ним число жертв российского авиаудара по жилому дому в Харькове выросло до трех человек.
Студента Белгородского университета Ибрагима Оруджева приговорили к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в прохождении обучения терроризму и подготовке теракта. Его задержали, когда он сфотографировал режим работы военкомата в Москве. По версии следствия, Оруджев „провел разведку местности с целью дальнейшего поджога“ в рамках подготовки к теракту. Сам он говорил, что сфотографировал режим работы военкомата, чтобы потом встать на учет и что был в расположенной по соседству ветклинике — чек оттуда его адвокат предоставила суду.
Минобороны России сообщило о предотвращении попытки прорыва ВСУ в направлении поселка Новый Путь в Глушковском районе Курской области. В ведомстве утверждают, что российские военные обнаружили бронетехнику ВСУ, двигающуюся в направлении оборонительных позиций.
Трудовые договоры участников войны будут приостанавливаться на весь срок их службы по контракту, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Раньше такая мера действовала только в течение года.
Литва передала Украине очередной пакет помощи, который включил электрогенераторы, боеприпасы, минометные мины и другое оборудование, необходимое для предстоящей зимы, сообщает литовское Минобороны.
В Южном окружном суде Ростова-на-Дону закрыли процесс по делу 18 пленных украинцев, которых обвиняют в службе в батальоне „Айдар“, сообщает „Медиазона“ из зала суда.
Что нового к 13:00
В Бердянске Запорожской области три человека пострадали при атаке беспилотников, сообщил назначенный Россией губернатор оккупированной части региона Евгений Балицкий. Представитель движения „Мы вместе с Россией“ Владимир Рогов заявил, что ВСУ запустили десять беспилотников — семь по порту и три по домам мирных жителей. В результате атаки, по его словам, была повреждена инфраструктура порта. В администрации города заявили, что в связи с атакой 31 октября не будут работать школы, детсады и другие общественные учреждения.
Минобороны России объявило о захвате населенного пункта Ясная Поляна в Донецкой области. Его взяли под контроль подразделения группировки войск „Восток“, уточнили в ведомстве.
Над Украиной в ночь на 31 октября было сбито 17 российских беспилотников и две управляемые авиационные ракеты, сообщили в Воздушных силах ВСУ. ПВО работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях. 23 дрона были локационно потеряны, и еще три беспилотника вышли из воздушного пространства Украины.
Крупнейший американский производитель беспилотников Skydio столкнулся с блокировкой поставок из-за введенных Пекином в начале октября санкций, запрещающих китайским компаниям поставлять критически важные компоненты для дронов. Skydio поставляет дроны украинским военным, которые используют их для сбора разведданных.
Владимир Зеленский официально освободил генерального прокурора Украины Андрея Костина от должности, следует из президентского указа. В отставку Костин подал 22 октября — после того, как Зеленский раскритиковал чиновников из органов прокуратуры, получивших „фальшивые инвалидности“.
После захвата города Селидово к западу от Донецка российская армия приступила к операции по окружению Курахово — главного логистического хаба украинских войск в южной части Донбасса. ВС РФ уже ворвались механизированной колонной на восточную окраину этого города, понеся потери в технике. Одновременно другие группировки наступают на Курахово с севера (со стороны Селидово) и юга (от Угледара). В последнем случае украинская оборона выглядит особенно уязвимой — после беспорядочного отступления от Угледара бригады, обороняющиеся к югу от Курахово, выглядят обессиленными. Не помогли и резервы, переброшенные из Запорожской области. В то же время в Курской области ВСУ удалось остановить — вероятно, временно — продвижение российских войск вдоль границы к Судже. Рассказываем главное о ситуации на фронте в свежей военной сводке.
ВС РФ и ВСУ начали решающую битву осени — за город Курахово. Российская армия приближается к тому, чтобы установить контроль надо всем югом Донбасса А ВСУ отбили атаки ВС РФ под Суджей.
Главное за ночь и утро
Российские войска вечером 30 октября нанесли удар — по предварительным данным, авиабомбой — на жилой девятиэтажный дом в Салтовском районе Харькова, сообщили власти города. Известно об одном погибшем — по словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, это 12-летний мальчик. Под завалами к утру находился еще один подросток — 15-летний мальчик. 34 человека получили ранения. Спасательная операция продолжается, существует угроза обвала дома.
В Киеве в течение ночи работала ПВО, все российские беспилотники, атаковавшие украинскую столицу, были сбиты, сообщили в городской военной администрации. В Подольском районе упали обломки, возник пожар на открытой местности, пострадавших нет. Эта атака стала двадцатой за месяц, уточнили в администрации.
Минобороны России отчиталось о 21 перехваченном и уничтоженном украинском беспилотнике. По данным ведомства, восемь дронов были сбиты над Ростовской областью, пять — над Курской, три — над Волгоградской, два — над Брянской и по одному — над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря.
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