ОПРОС DELFI | Опасения vs надежды. Чего ждут украинцы от выборов в США?

Камала Харрис не озвучивает четкой позиции по войне в Украине, не говорит конкретики, как она видит будущее, что хоть и не пугает, но и не вселяет уверенности. Учитывая, что Украина сейчас находится в ситуации, где только два варианта — выжить или погибнуть, страна вынуждена действовать в режиме выживания, что усиливает нашу эффективность в международной коммуникации. Именно поэтому мы продолжаем активно взаимодействовать с представителями обоих штабов в США, с обеими партиями.

На самом деле мы не знаем больше чего ожидать от Харрис, нежели от Трампа. У Трампа всё, как всегда, непредсказуемо: он сам не знает, что будет делать, поэтому и нам это предугадать трудно. Как показывает его опыт, до выборов — одна риторика, после выборов — другая, а когда ничего не получается - с наскоку. У Трампа это было неоднократно.

Украина внимательно следит за происходящим в Соединенных Штатах. Конечно, есть опасения, хотя они не связаны с конкретной персоной будущего президента, а скорее направлены на обоих кандидатов, поскольку нам не до конца ясно, чего ожидать от каждого.

Сейчас весь мир пребывает в зоне турбулентности, что связано как с войной России против Украины, так и с чередой избирательных кампаний. К этому добавляются и новый виток напряженности между Ираном и Израилем, и корейские противостояния, и военные учения Китая — все эти события не способствуют стабильности и спокойствию.

С одной стороны, особых ожиданий нет. С другой — хотелось бы, чтобы независимо от исхода выборов, сохранилась стабильность в вопросе помощи Украине. США — важный рычаг влияния в вопросе вступления Украины в НАТО, соответственно, важно не потерять предыдущие дипломатические и политические достижения и развивать вопрос дальше. Очевидно, что от позиции победителя выборов, от того, насколько он или она будут готовы приоритетно рассматривать поддержку Украины, будет зависеть многое. Это касается и политической, и военной помощи, в которой мы нуждаемся сейчас как никогда.

На что я надеюсь, так это на то, что вся необходимая помощь, в которой так нуждается Украина, страшной ценой защищающая сегодня демократические ценности, поступала своевременно и в объеме, достаточном для скорейшей победы над РФ.

Лично я не жду от выборов в США ничего. Это забота граждан США, чтобы во главе государства встал человек, способный, в первую очередь, защищать интересы своей страны. Если же страна стремится сохранить позиции мирового лидера, отстаивающего демократию, то чтобы вновь избранный Президент США рассматривал вопросы защиты демократии в мире, как одну из основных составляющих защиты интересов своей страны.

Ожидания каждого украинца от выборов в США - это усиление военной и экономической состоятельности Украины в войне с Россией и скорейшее завершение войны – справедливое, с наступлением устойчивого мира. Именно этого ожидает украинский народ! Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский представил План победы обоим кандидатам в президенты США – Трампу и Харрис, а также во время встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Следовательно, независимо от того, кто станет президентом США, мы ожидаем двухпартийную поддержку Украины, а также то, что, независимо от того, кто победит в президентских выборах в США, поддержка Украины только усилится.

Наблюдая за выборами, Украина не пытается влиять на процессы, как это делают Россия, Китай или Иран. Для американского политикума главная цель — победить на выборах, тогда как для Украины — выиграть войну. Американские политические силы в случае неудачи на выборах имеют шанс попробовать снова; у нас такого шанса нет. Поэтому мы смотрим на происходящее в США прагматично, как на очередной фактор в мировой обстановке, который необходимо учитывать.

Когда президент Украины везет свой план победы и представляет его трем ключевым игрокам в США — действующему президенту и двум вероятным кандидатам, — это демонстрирует наше видение будущего. Нет смысла погружаться в отчаяние, как это иногда происходит в Европе или НАТО, опасаясь за будущее.

Юлия Городецкая, журналистка

Не хочется показаться пафосным истериком, но результатов американских выборов - вместе со всем миром - ожидаю с замершим сердцем, затаив дыхание. Я - не гражданка США и не голосую (Городецкая проживает на два города - Одессу и Нью-Йорк). Я нахожусь в США легально, моя семья платит гигантские налоги и избрание Дональда Трампа, который снова планирует разделаться с нелегалами, мне не грозит. В целом, в прошлое его президентство, мы не заметили особых революционных перемен в собственной жизни. Но прямо сейчас особенно остро стоит вопрос помощи моей родной стране - Украине.

И тут у двух кандидатов принципиально противоположная позиция. Трамп публично обещает прекратить американскую помощь и отдать Путину все, что его армия успела захватить за почти три года. Таким образом он надеется войти в историю миротворцем. Проблема в том, что я не верю в то, что с Путиным можно хоть о чем-то договориться - даже на таких страшных условиях. Уверена, что российский диктатор „кинет“ Дональда Трампа при первой возможности.

И, зная неуравновешенный характер последнего, можно ждать всего - в том числе, Третьей Мировой. Кроме того, мне страшно за тысячи украинцев, которые сейчас находятся в США в эвакуации. Им могут отказать в продлении программы для беженцев. Избрание Харрис, к сожалению, тоже сложно пока назвать большой удачей - по вопросу Украины. Скорей всего, она будет так же боязлива в смысле помощи, как и Байден.

Алексей, Гончаренко, народный депутат

Что я жду — так это того, что США выберут президента. Сейчас обсуждают наихудшие варианты, наихудшие сценарии, что может произойти, если победит один кандидат или другой. На самом деле самый худший сценарий не только для Украины, но и для всего мира, включая США, — это если бы, например, покушение на Трампа в июле оказалось успешным и, не дай бог, его бы убили. В таком случае, думаю, была высокая вероятность гражданского конфликта внутри самих США.