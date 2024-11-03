ОПРОС DELFI | Опасения vs надежды. Чего ждут украинцы от выборов в США?
В преддверии президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября 2024 года, портал Delfi провел опрос среди жителей Украины — гражданских активистов, политиков и политологов. Мы спросили их о том, чего они ожидают от этих выборов. Мнения участников варьируются от надежд на сохранение стабильной поддержки Украины до опасений о возможных негативных последствиях для страны в условиях продолжающейся войны с Россией.
Екатерина Мельник, волонтер
С одной стороны, особых ожиданий нет. С другой — хотелось бы, чтобы независимо от исхода выборов, сохранилась стабильность в вопросе помощи Украине. США — важный рычаг влияния в вопросе вступления Украины в НАТО, соответственно, важно не потерять предыдущие дипломатические и политические достижения и развивать вопрос дальше. Очевидно, что от позиции победителя выборов, от того, насколько он или она будут готовы приоритетно рассматривать поддержку Украины, будет зависеть многое. Это касается и политической, и военной помощи, в которой мы нуждаемся сейчас как никогда.
Олег Лисный, политолог
Сейчас весь мир пребывает в зоне турбулентности, что связано как с войной России против Украины, так и с чередой избирательных кампаний. К этому добавляются и новый виток напряженности между Ираном и Израилем, и корейские противостояния, и военные учения Китая — все эти события не способствуют стабильности и спокойствию.
Украина внимательно следит за происходящим в Соединенных Штатах. Конечно, есть опасения, хотя они не связаны с конкретной персоной будущего президента, а скорее направлены на обоих кандидатов, поскольку нам не до конца ясно, чего ожидать от каждого.
На самом деле мы не знаем больше чего ожидать от Харрис, нежели от Трампа. У Трампа всё, как всегда, непредсказуемо: он сам не знает, что будет делать, поэтому и нам это предугадать трудно. Как показывает его опыт, до выборов — одна риторика, после выборов — другая, а когда ничего не получается - с наскоку. У Трампа это было неоднократно.
На самом деле мы не знаем больше чего ожидать от Харрис, нежели от Трампа.
Камала Харрис не озвучивает четкой позиции по войне в Украине, не говорит конкретики, как она видит будущее, что хоть и не пугает, но и не вселяет уверенности. Учитывая, что Украина сейчас находится в ситуации, где только два варианта — выжить или погибнуть, страна вынуждена действовать в режиме выживания, что усиливает нашу эффективность в международной коммуникации. Именно поэтому мы продолжаем активно взаимодействовать с представителями обоих штабов в США, с обеими партиями.
Когда президент Украины везет свой план победы и представляет его трем ключевым игрокам в США — действующему президенту и двум вероятным кандидатам, — это демонстрирует наше видение будущего. Нет смысла погружаться в отчаяние, как это иногда происходит в Европе или НАТО, опасаясь за будущее.
Наблюдая за выборами, Украина не пытается влиять на процессы, как это делают Россия, Китай или Иран. Для американского политикума главная цель — победить на выборах, тогда как для Украины — выиграть войну. Американские политические силы в случае неудачи на выборах имеют шанс попробовать снова; у нас такого шанса нет. Поэтому мы смотрим на происходящее в США прагматично, как на очередной фактор в мировой обстановке, который необходимо учитывать.
Арсений Пушкаренко, народный депутат
Ожидания каждого украинца от выборов в США - это усиление военной и экономической состоятельности Украины в войне с Россией и скорейшее завершение войны – справедливое, с наступлением устойчивого мира. Именно этого ожидает украинский народ! Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский представил План победы обоим кандидатам в президенты США – Трампу и Харрис, а также во время встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Следовательно, независимо от того, кто станет президентом США, мы ожидаем двухпартийную поддержку Украины, а также то, что, независимо от того, кто победит в президентских выборах в США, поддержка Украины только усилится.
Майя Димерли, поэт
Лично я не жду от выборов в США ничего. Это забота граждан США, чтобы во главе государства встал человек, способный, в первую очередь, защищать интересы своей страны. Если же страна стремится сохранить позиции мирового лидера, отстаивающего демократию, то чтобы вновь избранный Президент США рассматривал вопросы защиты демократии в мире, как одну из основных составляющих защиты интересов своей страны.
На что я надеюсь, так это на то, что вся необходимая помощь, в которой так нуждается Украина, страшной ценой защищающая сегодня демократические ценности, поступала своевременно и в объеме, достаточном для скорейшей победы над РФ.
Юлия Городецкая, журналистка
Не хочется показаться пафосным истериком, но результатов американских выборов - вместе со всем миром - ожидаю с замершим сердцем, затаив дыхание. Я - не гражданка США и не голосую (Городецкая проживает на два города - Одессу и Нью-Йорк). Я нахожусь в США легально, моя семья платит гигантские налоги и избрание Дональда Трампа, который снова планирует разделаться с нелегалами, мне не грозит. В целом, в прошлое его президентство, мы не заметили особых революционных перемен в собственной жизни. Но прямо сейчас особенно остро стоит вопрос помощи моей родной стране - Украине.
И тут у двух кандидатов принципиально противоположная позиция. Трамп публично обещает прекратить американскую помощь и отдать Путину все, что его армия успела захватить за почти три года. Таким образом он надеется войти в историю миротворцем. Проблема в том, что я не верю в то, что с Путиным можно хоть о чем-то договориться - даже на таких страшных условиях. Уверена, что российский диктатор „кинет“ Дональда Трампа при первой возможности.
И, зная неуравновешенный характер последнего, можно ждать всего - в том числе, Третьей Мировой. Кроме того, мне страшно за тысячи украинцев, которые сейчас находятся в США в эвакуации. Им могут отказать в продлении программы для беженцев. Избрание Харрис, к сожалению, тоже сложно пока назвать большой удачей - по вопросу Украины. Скорей всего, она будет так же боязлива в смысле помощи, как и Байден.
Алексей, Гончаренко, народный депутат
Что я жду — так это того, что США выберут президента. Сейчас обсуждают наихудшие варианты, наихудшие сценарии, что может произойти, если победит один кандидат или другой. На самом деле самый худший сценарий не только для Украины, но и для всего мира, включая США, — это если бы, например, покушение на Трампа в июле оказалось успешным и, не дай бог, его бы убили. В таком случае, думаю, была высокая вероятность гражданского конфликта внутри самих США.
Поэтому самый опасный сценарий — это внутренний конфликт, который может возникнуть и в случае непризнания результатов выборов. Любой серьёзный конфликт в США будет иметь очень большие последствия для всего мира и, конечно, для Украины, поскольку США — наш главный союзник, который оказывает нам серьёзную поддержку. Главное, чтобы США выбрали президента мирным путём, как это всегда было. А кто бы президентом ни стал, я думаю, что союзничество с Украиной и её поддержка останутся в интересах Соединённых Штатов, и мы сможем рассчитывать на помощь.
Самый опасный сценарий — это внутренний конфликт, который может возникнуть и в случае непризнания результатов выборов.
Дмитрий Левусь, политолог
Что касается выборов в США, в Украине не ощущается, что они могут стать каким-то переломным моментом, после которого всё внезапно изменится. Да, существуют разные мнения, но в целом никто не ожидает, что после этих выборов ситуация кардинально ухудшится или улучшится. Для Украины и украинцев главное — это сохранение двухпартийной поддержки со стороны Соединенных Штатов и поддержание отношений с нынешней администрацией. Можно с уверенностью сказать, что многое только начнется после 5–6 ноября. Если говорить о прогнозах, то в случае победы кандидата от Демократической партии нынешняя политика, скорее всего, сохранится, но, возможно, станет более динамичной.
В случае победы Дональда Трампа, можно предположить, что в политике США произойдут изменения, но, скорее всего, мы увидим период определённого поиска в области внешней политики: каким образом и в каком направлении продолжать поддержку Украины. Вероятно, будут попытки быстро завершить конфликт, но при этом нельзя ожидать полного отказа от поддержки Украины. Внешняя политика США обладает определённой стабильностью, к тому же в окружении Трампа есть люди, способные корректировать и направлять его курс.
В случае победы Дональда Трампа, можно предположить, что в политике США произойдут изменения.
Таким образом, Украина, конечно, заинтересована в усилении поддержки и принятии ключевых решений, необходимых для её победы, включая политические шаги, закреплённые в Плане победы.
Приглашение Украины в НАТО – это вполне возможный шаг. Это ещё не вступление, но уже важное политическое решение, и если бы оно было принято, скажем, на Вильнюсском саммите в 2023 году, это могло бы серьёзно изменить текущую обстановку, возможно, даже лишив Россию инициативы. Второй ключевой момент — усиление поддержки, включая расширение помощи Украине в противовоздушной обороне и других вооружениях, а также снятие ограничений на удары по территории России. Эти решения должны приниматься, и вероятно, к этому в итоге придут.
Сейчас вовлечение Северной Кореи — государства, давно признанного террористическим в США — меняет ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что является критически важным для Вашингтона. Действия России, стремящейся к победе только на своих условиях, продолжают дестабилизировать мировую обстановку. Поэтому, несмотря на все попытки найти компромисс, администрация США, какой бы она ни была, вынуждена будет искать выход из этой кризисной ситуации.
Борислав Береза, оппозиционер
Чего я жду от выборов в США? Анализируя заявления кандидатов в президенты, кандидатов в вице-президенты и те или иные действия их политических сил я настороженно ожидаю результат голосования в США. Ведь именно от следующего американского президента будут зависеть перспективы поддержки Украины в вопросах вступления Украины в НАТО, финансирования программ в Украине, продолжения поставок западного оружия, продление санкций наложенных на Россию и условия будущих мирных переговоров Киева с Москвой. И во всем этом сплошная неопределённость.
Проблема в том, что и Камала Харрис и Дональд Трамп демонстрируют, что у них нет сегодня стратегии по Украине. Есть громкие и многообещающие заявления, но есть нюансы. 5 ноября американцы выбирают не только президента, но и членов обеих палат Конгресса, а там возможна рокировка, при которой у республиканцев появится контроль над верхней палатой, а демократы наоборот возьмут большинство в нижней. При этом такие знаковые республиканцы-популисты, как кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс, сенатор Том Коттон и Джош Хоули, выступают резко против военной помощи Украине. И это надо учитывать. Кроме того, источники из окружения Харрис сообщают, что финансовая помощь Украине в любом случае будет уменьшена. Заметно уменьшена. Да и Харрис никогда особенно не погружаюсь в вопрос войны России против Украины, поэтому сложно предложить, что эта тема станет важной частью её политики.
Источники из окружения Харрис сообщают, что финансовая помощь Украине в любом случае будет уменьшена.
Схожая ситуация и неопределенность проглядываются и с Трампом. Он говорит, что в случае победы закончит войну одним звонком Путину, но это крайне сомнительный план. Украинцев откровенно пугают заявления кандидата в вице-президенты от республиканцев Джея Ди Вэнса о том, что нужна заморозка конфликта по линии соприкосновения и отдача оккупированных территорий России. Но самое ужасное, что Трамп это не осуждает, а такие же взгляды публично выражали и другие сторонники Трампа. Правда не стоит сбрасывать со счетов и другой фланг республиканцев. Например Майк Помпео, бывший директор ЦРУ и госсекретарь в администрации Трампа, говорит о том, что санкции против России будут ужесточаться, а Украина получит членство в НАТО при Трампе.
Кстати, подобное мне говорили несколько американских дипломатов из команды Трампа на международных конференциях, где мы пересекались. Так же не стоит забывать, что Трамп классический альфа, который любит демонстрировать это. А значит, если он не получит от Путина желаемое, то может пойти против России и увеличить поддержку Украины.
Все это заставляет не только внимательно отслеживать заявления кандидатов в президенты и их соратников, но и не даёт какой-то определённой уверенности в том, что их политика будет направлена на такой уровень помощи Украине, который приведет к победе Украины. И единственное что нам остаётся - это надеяться на то, что следующий президент осознает - помощь Украине в интересах США и будущего демократии.
Роман Тоценко, автор канала „Рок-н-рол інвестиції“
Как и многие украинцы, я слежу за выборами в США, и, конечно, чувствуется некоторое напряжение в ожидании итогов. С точки зрения интересов Украины, более предсказуемой, вероятно, будет ситуация, если победит Камала Харрис. Но если выиграет Трамп, возможны неожиданные повороты, которые могут обернуться как в нашу пользу, так и против. Мне кажется, что в краткосрочной перспективе победа Трампа может быть выгодной для Украины, но вот в долгосрочной — могут возникнуть вопросы. В любом случае хочется больше определенности и понимания, что нас ждет дальше.
Но если выиграет Трамп, возможны неожиданные повороты, которые могут обернуться как в нашу пользу, так и против.
Если рассматривать выборы в США с экономической точки зрения, то, независимо от того, кто победит — Камала Харрис или Дональд Трамп, нас ожидают непростые времена в экономике и на фондовых рынках. Противостояние между США и Китаем, безусловно, сохранится; вопрос только в том, в какой форме это будет происходить. Если победит Камала, то ситуация может быть менее напряженной, но соперничество никуда не исчезнет. Если же выиграет Трамп, это может вызвать значительные потрясения.
В любом случае такие события обязательно отразятся на американском фондовом рынке, и, как следствие, на других рынках. У меня есть ощущение, что доходности, которые мы наблюдали в последние 10 лет, скорее всего, близки к завершению, и в ближайшие 5-10 лет мы не увидим подобных показателей.
Алексей Бунаков-Кузьменко, барбер
Жду — как и все, чтобы всё побыстрее закончилось. От любого политика, от Трампа или Камалы Харрис.
Мнения у людей в Украине разделились примерно пополам: кто-то хочет, чтобы выиграла Камала, кто-то — чтобы Трамп. Сейчас это, наверное, тема номер один. Все ждут выборов как маны небесной, ведь решается судьба Украины.
Моя позиция по этим выборам менялась раза три-четыре. Сначала я был за Камалу Харрис, потом — за Трампа. Всё это уже надоело, все устали, у военных нет ротации. Творится какой-то кошмар. Сейчас я скорее за Трампа. На самом деле, уже не хочется никого „выбирать“ — лишь бы скорее пришли к решению, чтобы всё это закончилось. Потому что дальше — это уже минус территории.
У нас же потери: люди, наши ребята, военные, дети, старики гибнут. Женщины погибают. Вчера сегодня ночью прилетело к нам в девятиэтажку на Салтовке — два или три этажа снесло. Погиб пятнадцатилетний ребенок, женщина.
В Харькове снова активно обстреливают. Пошли массовые рейды, ловят людей, у кого нет отсрочки или брони. Это, конечно, сильно отражается на бизнесе. Бизнес страдает очень: кафе, услуги, бетонные заводы, мукомольные, даже СТО.
Из-за рейдов СТОшники боятся выходить на работу, боятся быть пойманными, а военным нужны машины, но никто не может их ремонтировать — работа встала. Должна быть какая-то грань. Понятно, что СТОшники не привилегированы, но здесь должно быть какое-то понимание. Это, конечно, в основном в Харькове — массовые рейды, перекрытия дорог, и всё это плохо сказывается. У нас в барбершопе поток клиентов тоже упал. Во! Тревога! Уе**ло, прилет (слышен звук взрыва — разговор был вечером в пятницу).
Сейчас мало военных отпускают домой. Вот сегодня встретил товарища, не видел его полгода, и всё это время он не мог выбраться.
Все ждут 5 ноября. Ждут чего-то хорошего, позитивного. Но готовятся и к худшему.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.