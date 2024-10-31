„Это было как цунами“: испанцы рассказывают, как пережили катастрофическое наводнение

Экстренные службы спешили на помощь по всему региону, но скорость, с которой вода заполняла улицы, была беспрецедентной.

К 18:00 улицы города превратились в бурные реки, вода уносила автомобили, фонари и скамейки.

Город Чива, расположенный примерно в 20 км от реки Палансии, одним из первых испытал на себе ярость наводнения.

Но предупреждение запоздало — ситуация к тому моменту уже развивалась стремительно.

Спустя несколько часов штаб сообщил о разливе нескольких рек в этом районе и призвал людей не подходить к берегам.

К 15:20 региональный координационный штаб по чрезвычайным ситуациям уже публиковал снимки сильно затопленных улиц в муниципалитетах Ла-Фуэнте и Утьель к западу от Валенсии.

В течение дня поступали новые сигналы тревоги и предупреждения местным властям не допускать приближения жителей к берегам реки.

„Будьте очень осторожны! Чрезвычайная опасность! Не путешествуйте без крайней необходимости“, — написал Aemet в соцсети X, после чего выпустил „максимальное красное предупреждение“.

Во вторник утром, около 07:00 по местному времени, испанское метеорологическое агентство Aemet предупредило, что в регионе Валенсия прогнозируются проливные дожди.

Несмотря на то, что проливной дождь к тому моменту шел уже несколько часов, многие, как и Гильермо Серрано Перес с семьей, были застигнуты врасплох силой наводнения.

Во вторник вечером Гильермо вместе с родителями ехал по автостраде, когда хлынула вода. Они смогли спастись, бросив машину на произвол судьбы и забравшись на мост.

Он один из тысяч испанцев, пострадавших от разрушительных последствий масштабных наводнений, охвативших несколько регионов на востоке и юго-востоке страны и унесших жизни по меньшей мере 95 человек.

„Когда вода начала подниматься, это было как волна. Это было похоже на цунами“, — рассказывает 21-летний Гильермо Серрано Перес из Пайпорты недалеко от Валенсии.

„Внезапно сверху обрушился очень сильный ливень… и вода поднялась на один или полтора метра за несколько минут“, — рассказывает мэр города Риба-роха-де-Турия.

Тем временем из других районов начали поступать сообщения о пропавших без вести, унесенных паводковыми водами.

Однако служба гражданской обороны лишь спустя два с лишним часа, после 20:00, разослала предупреждение жителям региона Валенсия с призывом воздержаться от поездок по дорогам.

К тому моменту прошло уже больше 12 часов с тех пор, как испанское метеорологическое агентство выпустило первое „красное предупреждение“.

Некоторые критикуют власти за то, что их предупреждение вышло слишком поздно, и у жителей не осталось времени на то, чтобы укрыться на верхних этажах или покинуть дороги. В это время дня они были забиты транспортом с людьми, возвращавшимися домой после работы.

„Скорость воды была безумной“

Пако ехал из Валенсии в близлежащий Пикассент, когда его застало врасплох наводнение, захлестнувшее дороги.

Он рассказал газете El Mundo, что „скорость воды была безумной“, вода увлекала за собой автомобили: „Давление было огромным. Мне удалось выбраться из машины, и вода прижала меня к забору, за который я смог ухватиться, но я не мог сдвинуться с места“.

„Вода мне не позволяла. Она порвала мою одежду“, — сказал он.

Патрисия Родригес из Седави тоже попала в зону наводнения по пути домой с работы.

Она рассказала местным СМИ, что вода начала подниматься, когда она стояла в пробке в районе Пайпорты, и машины начали плыть.

„Мы боялись, что река выйдет из берегов, потому что были в самом опасном месте“, — рассказала она. Ей удалось спастись пешком с помощью другого водителя, и она с ужасом наблюдала, как молодой человек неподалеку переносил новорожденного младенца в безопасное место.

„Хорошо, что никто не поскользнулся, иначе нас бы унесло течением“, — говорит она.

Хаос и мольбы о помощи

Сообщения в соцсетях рисуют картину хаоса, охватившего регион с наступлением ночи.