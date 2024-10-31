Осторожно: телефонные мошенники в Нарве продолжают изобретать новые схемы. Как не поддаться на их провокации?

На прошлой неделе нарвитянину позвонил мошенник. Он представился сотрудником социального департамента и сообщил, что при начислении пенсии была допущена ошибка, а для внесения исправлений нужно назвать личный код и код Smart ID. Мужчина довечриво сообщил эти данные. Узнав их, телефонный преступник снял со счета своей жертвы 5000 евро.

Несколько дней назад жительнице Нарвы позвонил мошенник, который представился полицейским. Он сочинил, что ее крестница стала виновницей аварии и для избежания ее ареста нужно заплатить деньги. Женщине также позвонила другая мошенница примерно в это же время и притворилась этой самой крестницей, сказав, что ей нужна помощь. Обманутая женщина передала мошенникам 10 000 евро.

Полиция ведет расследование этих случаев.

Следователь по особым делам Нарвского отделения Александр Корнеев напоминает, что если вам поступил звонок из полиции, больницы, Фонда социального страхования, Налогово-таможенного департамента или любой другой заслуживающей доверие организации, а вы этого звонка не ждали – будьте бдительны.

„Как только заходит разговор о деньгах или о том, чтобы сообщить звонящему какие-то ваши личные данные или пароли от банка, Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карты – прервите звонок, – объясняет следователь. – Нелишним будет перезвонить на номер этой же организации, который можно найти на официальном сайте. Не пытайтесь перезванивать на номер, с которого вам позвонили мошенники“.

„Если вам кажется, что звонит ваш родственник, попавший в трудную ситуацию, сохраняйте хладнокровие, – продолжает следователь. – Пообещайте сейчас же перезвонить и прервите звонок. Перезвоните своему родственнику именно на тот номер, который записан у вас в телефоне. Продумайте заранее, на какой вопрос может знать ответ только близкий вам человек. Договоритесь со всеми родственниками, что что бы ни случилось, на этот вопрос, заданный в разговоре по телефону, необходимо ответить. Альтернативой может стать заранее придуманное кодовое слово“.