Крегор Цирк установил новый рекорд Эстонии в финале этапа Кубка мира!

Цирк соревновался на дистанции 400 метров вольным стилем, где на предыдущих двух этапах показывал результаты, близкие к рекорду Эстонии (3:40,95). В Сингапуре он снова блестяще выступил на предварительных заплывах, пробившись в финал с пятым временем — 3:44,16.

„Место в финале обеспечено, и это было самым важным сегодня утром, — размышлял Цирк после предварительных заплывов. — Я проплыл очень контролируемо, как и все большие имена. В финале я хочу показать тактически продуманный результат, который приблизит меня к личному рекорду“.

В предварительных заплывах самым быстрым оказался действующий чемпион мира на короткой воде Киран Смит, показавший результат 3:41,21. За ним расположились спортсмены, занявшие со второго по седьмое места, с разницей всего в 41 сотую секунды. Второе время показал олимпийский чемпион Данкан Скотт (3:43,98), а третьим стал Бен Годеманс с результатом 3:44,08.

В финале Крегор Цирк установил новый рекорд Эстонии, показав время 3:40,60. Предыдущий рекорд, также принадлежащий Цирку, составлял 3:40,95 и был установлен почти три года назад. В итоге Цирк занял пятое место. Этап выиграл британец Данкан Скотт с результатом 3:34,46.

„В идеале я хотел бы получить время ниже 3:40, но на данный момент это был максимум как по месту, так и по времени“, — поделился 25-летний пловец после финала. Ранее он также установил эстонские рекорды на 800 и 1500 метров вольным стилем на других этапах. „В середине дистанции я немного остался один, так как мировой рекордсмен на 100 метров вольным стилем был впереди, а австралиец — позади. Но я очень доволен, и теперь у меня есть национальный рекорд с каждого этапа. Кроме того, это интересно — дополнять эстонскую рекордную книгу в достаточно уникальных местах“.