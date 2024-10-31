Крегор Цирк установил новый рекорд Эстонии в финале этапа Кубка мира!
На последнем этапе Кубка мира по плаванию в Сингапуре оба эстонца — Крегор Цирк и Ральф Трибунцов — успешно вышли в финал в первый день соревнований. В финале на дистанции 400 метров вольным стилем Цирк установил новый рекорд Эстонии, финишировав с результатом 3:40,60.
Цирк соревновался на дистанции 400 метров вольным стилем, где на предыдущих двух этапах показывал результаты, близкие к рекорду Эстонии (3:40,95). В Сингапуре он снова блестяще выступил на предварительных заплывах, пробившись в финал с пятым временем — 3:44,16.
„Место в финале обеспечено, и это было самым важным сегодня утром, — размышлял Цирк после предварительных заплывов. — Я проплыл очень контролируемо, как и все большие имена. В финале я хочу показать тактически продуманный результат, который приблизит меня к личному рекорду“.
В предварительных заплывах самым быстрым оказался действующий чемпион мира на короткой воде Киран Смит, показавший результат 3:41,21. За ним расположились спортсмены, занявшие со второго по седьмое места, с разницей всего в 41 сотую секунды. Второе время показал олимпийский чемпион Данкан Скотт (3:43,98), а третьим стал Бен Годеманс с результатом 3:44,08.
В финале Крегор Цирк установил новый рекорд Эстонии, показав время 3:40,60. Предыдущий рекорд, также принадлежащий Цирку, составлял 3:40,95 и был установлен почти три года назад. В итоге Цирк занял пятое место. Этап выиграл британец Данкан Скотт с результатом 3:34,46.
„В идеале я хотел бы получить время ниже 3:40, но на данный момент это был максимум как по месту, так и по времени“, — поделился 25-летний пловец после финала. Ранее он также установил эстонские рекорды на 800 и 1500 метров вольным стилем на других этапах. „В середине дистанции я немного остался один, так как мировой рекордсмен на 100 метров вольным стилем был впереди, а австралиец — позади. Но я очень доволен, и теперь у меня есть национальный рекорд с каждого этапа. Кроме того, это интересно — дополнять эстонскую рекордную книгу в достаточно уникальных местах“.
Финал выиграл Данкан Скотт с результатом 3:34,46, который стал седьмым временем в истории. Мировой рекорд принадлежит французу Яннику Анелю и составляет 3:32,25, установлен в 2012 году. Вторым финишировал действующий чемпион мира на короткой воде Киран Смит с результатом 3:36,97, а третьим стал представитель Китая Пань Чжаньлэ, завоевавший две золотые медали на Олимпиаде в Париже, с результатом 3:38,79.
Трибунцов на одну сотую секунды отстал от рекорда Эстонии
На этапе в Шанхае Ральф Трибунцов, заняв 11-е место в 50 м вольным стилем и не попав в восьмерку лучших в Инчхоне, на этот раз показал отличный результат. 30-летний пловец установил свое лучшее время на трех этапах, преодолев дистанцию за 21,39 секунды, что всего на чуть-чуть хуже его собственного национального рекорда (21,22). В финале Трибунцов финишировал с результатом 21,23 секунды, оставшись всего в одной сотой от своего рекорда.
„Я хорошо стартовал и на второй половине дистанции старался удерживать темп, — прокомментировал 30-летний пловец, занявший седьмое место. — Я еще не чувствую себя на 100% комфортно, поэтому в будущем есть потенциал для улучшения, но я доволен сегодняшним выступлением“.
Финал получился очень напряженным: все восемь участников финишировали с разрывом менее чем полсекунды. Самым быстрым был Дилан Картер, который единственный преодолел отметку в 21 секунду (20,82). За ним следовали Айзек Купер (21,01) и Мариус Куш (21,04).
На второй день соревнований Трибунцов выступит в 50 м на спине, а в последний день — в 100 м на спине.