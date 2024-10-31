Обвиняемых в торговле наркотиками мужчин оправдали в суде, чуть позже в Эстонию пришли доказательства ФБР. Что дальше?(11)
Госсуд недоумевает: могут ли перехваченные ANOM сообщения использоваться в качестве доказательств в Эстонии, если даже прокуратура не знает местонахождения сервера, на котором они хранились? Подробности рассказывает Eesti Ekspress.
Госпрокурор Вахур Верте с горькой улыбкой рассказал Eesti Ekspress, что буквально плакал, читая эти документы. Он искренне сожалеет, что не смог воспользоваться доказательствами, пришедшими с опозданием.
На прошлой неделе мы стояли в пустом зале Госсуда в Тарту. Заседание только что закончилось, и судьи разошлись.
Верте сослался на документы, о существовании которых он сообщил только во время слушаний. Несколько месяцев назад в Госпрокуратуру поступила пачка ранее засекреченных документов от властей США. Они занимались знаменитой операцией ФБР по прослушиванию телефонных разговоров ANOM.