Когда платежки за тепло придут по новым ценам? Нарву ждет значительное подорожание отопления

Важно понимать, что 91,13 евро за МВт·ч. - это предельная цена за тепло, закупаемое AS Narva Soojusvõrk. А для конечного потребителя в Нарве к этой цифре добавится сетевая плата и налог с оборота. Как сообщили в Enefit Power, для конечных потребителей Нарвской тепловой сети планируется, что стоимость будет 108,93 евро за МВт·ч., если тепло производится из природного газа в резервной котельной, и 73,78 евро за МВт·ч. (такая же цена для конечных потребителей сегодня), если тепло производится в блоке на Балтийской электростанции.

Департмент конкуренции внесет изменения в переменную составляющую формулы цены сетевой компании в течение 10 рабочих дней, а затем, согласно Закону о централизованном теплоснабжении, опубликует новую цену за месяц до ее введения. То есть в ноябре нарвитяне должны получить платежки, в которых будет указана еще прежняя цена.

„Я много дверей открыл, чтобы по возможности не допустить поднятия цен на отопление, - ответил RusDelfi мэр Нарвы на вопрос, почему цена на отопление все-таки выросла снова. - Разговаривал с министром климата, с Департаментом конкуренции, с финансовым министерством. В итоге мы добились, что цена будет 91,13 евро за МВт·ч., в то время как Enefit Power хотела повышения предельной стоимости до 96,43 евро. Они планировали повысить стоимость аж на 60%“.

Тоотс добавил, что есть важный момент, касающийся работы резервного 11 блока Балтийской электростанции, который законсервирован с апреля этого года. „Если Enefit Power будут использовать 11 блок, то цена на тепло будет меньше, чем даже она есть сегодня, я надеюсь, что мы проживем зиму примерно 50 на 50, то есть часть тепла будут производить из природного газа, а часть - как раньше на 11 блоке, следовательно платить будем за отопление в общем примерно как в прошлый сезон. Но точно сказать сейчас невозможно. Я думаю, это уже выигрыш“.