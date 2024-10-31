Когда платежки за тепло придут по новым ценам? Нарву ждет значительное подорожание отопления(4)
Enefit Power скоро повысит в Нарве цену на теплоэнергию. Она вырастет на 50%, один МВт·ч будет стоить 91,13 евро. Но это не окончательная цена для потребителя. Есть еще сетевая плата и налог с оборота. В итоге получится 108,93 евро. Когда нарвитянам придут платежки с новыми ценами, сколько придется платить и есть ли что-то, что может снизить плату за отопление?
Важно понимать, что 91,13 евро за МВт·ч. - это предельная цена за тепло, закупаемое AS Narva Soojusvõrk. А для конечного потребителя в Нарве к этой цифре добавится сетевая плата и налог с оборота. Как сообщили в Enefit Power, для конечных потребителей Нарвской тепловой сети планируется, что стоимость будет 108,93 евро за МВт·ч., если тепло производится из природного газа в резервной котельной, и 73,78 евро за МВт·ч. (такая же цена для конечных потребителей сегодня), если тепло производится в блоке на Балтийской электростанции.
Департмент конкуренции внесет изменения в переменную составляющую формулы цены сетевой компании в течение 10 рабочих дней, а затем, согласно Закону о централизованном теплоснабжении, опубликует новую цену за месяц до ее введения. То есть в ноябре нарвитяне должны получить платежки, в которых будет указана еще прежняя цена.
„Я много дверей открыл, чтобы по возможности не допустить поднятия цен на отопление, - ответил RusDelfi мэр Нарвы на вопрос, почему цена на отопление все-таки выросла снова. - Разговаривал с министром климата, с Департаментом конкуренции, с финансовым министерством. В итоге мы добились, что цена будет 91,13 евро за МВт·ч., в то время как Enefit Power хотела повышения предельной стоимости до 96,43 евро. Они планировали повысить стоимость аж на 60%“.
Тоотс добавил, что есть важный момент, касающийся работы резервного 11 блока Балтийской электростанции, который законсервирован с апреля этого года. „Если Enefit Power будут использовать 11 блок, то цена на тепло будет меньше, чем даже она есть сегодня, я надеюсь, что мы проживем зиму примерно 50 на 50, то есть часть тепла будут производить из природного газа, а часть - как раньше на 11 блоке, следовательно платить будем за отопление в общем примерно как в прошлый сезон. Но точно сказать сейчас невозможно. Я думаю, это уже выигрыш“.
Лаури Карп, председатель правления компании Enefit Power, пояснил, что Балтийская электростанция, входящая в состав Enefit Power, была законсервирована, потому что сланцевое производство на Балтийской электростанции перестало быть конкурентоспособным на рынке.
„По договоренности с компанией Elering, Enefit Power перевела законсервированную Балтийскую электростанцию в холодный резерв, чтобы помочь обеспечить надежность поставок в период десинхронизации российской энергосистемы, - уточнил Карп. - С 1 октября 11-й энергоблок Балтийской электростанции переведен в холодный резерв, то есть в состояние, когда технологические узлы генерирующей мощности проверены, но все оборудование отключено“.
Он добавил, что Enefit Power сможет запустить Балтийскую электростанцию, если производимая ею электроэнергия будет конкурентоспособной на энергетическом рынке. „Электростанция с низкой конкурентоспособностью может выйти на энергетический рынок в холодную и ветреную погоду, - прокомментировал Карп. - Например, прошлой зимой, с декабря по конец февраля, электростанция имела доступ к энергетическому рынку в течение 1473 часов, то есть около 60 дней. Но помимо ситуации на рынке, время работы блока также ограничено временем, оставшимся до технического обслуживания. Как и автомобили, генерирующие блоки должны проходить техосмотр, обслуживание и ремонт через определенные промежутки времени. 11-й блок Балтийской электростанции сможет проработать чуть более 2 000 часов до следующего необходимого технического обслуживания“.
Сейчас Enefit Power производит необходимое для Нарвы тепло на 100% из природного газа. Как сказала руководитель службы регулирования Департамента конкуренции Кюлли Хааб: „Проблема жителей Нарвы по-прежнему заключается в том, что у них нет альтернативы природному газу для производства тепла“. 11 блок Балтийской электростанции не может работать регулярно. Если бы это было возможно, то цена за отопление не была бы такой высокой.
Председатель правления компании Enefit Power объяснил, что нынешняя ситуация складывалась в течение нескольких лет и обусловлена в первую очередь потерей конкурентоспособности сланцевых электростанций, в частности Балтийской электростанции, на рынке электроэнергии из-за высокой цены на CO2. По его словам, в прошлом тепло, необходимое городу Нарва, производилось вместе с электроэнергией, но поскольку производство электроэнергии сократилось до минимума, тепловой энергии для подачи в сеть централизованного теплоснабжения не осталось. Поэтому Enefit Power использует газовую котельную.
Он также сказал, что его компания, как производитель тепла, и Narva Soojusvõrk, как поставщик тепла, неоднократно встречались с администрацией города Нарвы, министерством климата и Департаментом конкуренции, чтобы найти решение по снабжению Нарвы, которое было бы оптимальным для жителей города и одновременно покрывало бы расходы на его производство.
“Одним из конкретных шагов является конкурс, который Narva Soojusvõrk объявит в ближайшие дни, чтобы найти решение, которое имеет смысл и является устойчивым для города в долгосрочной перспективе, - уточнил Карп. - В то же время мы будем поддерживать постоянный контакт с нашими партнерами даже после подтверждения текущей цены, чтобы гибко реагировать на потребности наших клиентов“.
„Как и жители Нарвы, Enefit Power заинтересована в том, чтобы Балтийская электростанция заработала как можно скорее, как только позволит энергетический рынок“, - заключил председатель правления компании Enefit Power.
Напомним, что стоимость природного газа (74%) и экологические квоты (16%) составляют 90% стоимости производства тепла, остальные 10% - это расходы на деятельность, износ и рентабельность. Enefit Power удалось убедить Департамент конкуренции, что при сохранении прежней цены компания будет работать в убыток.
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