Выборы в США: куда направлены деньги и влияние произраильского лобби на фоне войны на Ближнем Востоке

Эта сила всегда присутствовала в политических процессах на Капитолийском холме, но сейчас ее усилия особенно заметны.

На деле это означает, что сотни миллионов долларов различных произраильских групп, а их в США десятки, потекли в пользу политиков и конгрессменов, выражающих поддержку Израилю.

О могуществе еврейского лобби и его больших финансовых возможностях существует не одна теория заговора.

Что это значит в контексте выборов и может ли как-то повлиять на их исход?

[Лоббирование (в отличие от подкупа) абсолютно легально в США и регулируется множеством правил. Это явление интерпретируется судами как осуществление права на свободу слова, защищенного Первой поправкой к Конституции США — примечание редакции].

Цели лоббистов

На протяжении десятилетий произраильское лобби традиционно поддерживает политиков, симпатизирующих Израилю, способствуя их приходу во власть на разных уровнях, и мешает карьерам тех, кто допускает враждебные выпады в адрес Израиля.

Одни произраильские лоббисты делают разделение строго по партийному признаку: республиканцы — традиционно лучше для Израиля, демократы — хуже.

Главным бенефициаром денежных потоков этих лоббистских групп автоматически становится Дональд Трамп, при котором на посту президента были подписаны нескольких важных для Израиля ближневосточных мирных соглашений. Его возвращение в Белый дом почти стопроцентно гарантирует Израилю дальнейшую поддержку.

Другие группы работают на то, чтобы при любом новом президенте, независимо от партии, курс США на Ближнем Востоке неизменно оставался бы произраильским.

Их силы и большая часть средств направлены в основном на работу в стане Демократической партии. Суммы, потраченные на демократов с 2020 года, практически в два раза превышают вливания в республиканцев. Для примера — с начала 2024 года соотношение составляет примерно 40 млн долларов к 20.