„Правительство не на правильном пути“. В Нарве прошла акция протеста против повышения налогов в туристической сфере(2)
В отеле Narva, в ресторане M.Chagall, в 12:30 отключили свет, музыка замолчала. Гости, которые в это время пришли на обед, продолжили есть в тишине. Управляющий отелем, администратор, повара и официанты встали рядом с барной стойкой, и 10 минут стояли молча. Так прошла акция протеста против повышения налогообложения в ресторанно-гостиничном секторе. Поддержать представителей гостиничного бизнеса пришел мэр Яан Тоотс.
„Я здесь как зампредседателя партии центристов и, конечно, как мэр, - высказался Тоотс. - Мы уже стали практически неконкурентоспособными с Латвией, пока еще конкурируем с Финляндией по ценам, но если повысят налог, то все. Ладно, единичный турист еще платит, но если организации надо оплатить за группу, например, кто-то проводит конференцию, фестиваль, то уже по таким ценам они не выберут Эстонию, не выберут Нарву. А как мы будем жить? Мы ждем в Нарву туристов, строим сейчас новую гостиницу, но зачем, если туристы выберут Латвию и Литву? Хочется, чтобы к нам приезжали и смотрели достопримечательности Нарвы. Пусть правительство думает, что уже со всех сторон подняты налоги, все, кто занимается бизнесом, чувствуют на себе бремя этих налогов. И это не просто сфера, связанная с продажей алкоголя, это туризм, комплексный бизнес“.
Тоотс также добавил, что в случае повышения налогов, и следовательно, повышения цен в ресторанах, кафе и отелях, город не сможет поддерживать туристическую сферу, потому что это коммерческие организации. „Единственное, что мы можем сделать - показать правительству, что они не на правильном пути, - акцентировал мэр Нарвы. - Как центрист и как мэр я борюсь против такого резкого поднятия налоговой ставки“.
Владимир Арет, управляющий отелем Narva и рестораном M.Chagall, пояснил, что главная задача для них сейчас - это дать понять, что сектор туризма - это услуга и для туристов, и для местных жителей тоже. „Что важно - это часть нашей культуры, - продолжил Арет. - С повышением налогов стоимость наших услуг тоже повысится. И не на 3-4%, а на 13-14%, чтобы удержать нашу расходную часть, потому что дело не только в налоге, но и в увеличении стоимости электричества, отопления в Нарве. Все ждут повышения минимальной заработной платы в Эстонии, а это тоже повлечет расходы предприятий, а значит, будут сокращения сотрудников. Государство не поддерживает наш сектор, а катает нас на „карусели кризисов“: от ковида до финансового кризиса, который устраивают нам сейчас. Люди со средним достатком перестанут посещать рестораны, ездить по стране. Эта культура уйдет. И вторая причина - неконкурентоспособность с Финляндией, Латвией, Литвой - сильно нас подведет тоже“.