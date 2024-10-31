„Правительство не на правильном пути“. В Нарве прошла акция протеста против повышения налогов в туристической сфере

„Я здесь как зампредседателя партии центристов и, конечно, как мэр, - высказался Тоотс. - Мы уже стали практически неконкурентоспособными с Латвией, пока еще конкурируем с Финляндией по ценам, но если повысят налог, то все. Ладно, единичный турист еще платит, но если организации надо оплатить за группу, например, кто-то проводит конференцию, фестиваль, то уже по таким ценам они не выберут Эстонию, не выберут Нарву. А как мы будем жить? Мы ждем в Нарву туристов, строим сейчас новую гостиницу, но зачем, если туристы выберут Латвию и Литву? Хочется, чтобы к нам приезжали и смотрели достопримечательности Нарвы. Пусть правительство думает, что уже со всех сторон подняты налоги, все, кто занимается бизнесом, чувствуют на себе бремя этих налогов. И это не просто сфера, связанная с продажей алкоголя, это туризм, комплексный бизнес“.

Тоотс также добавил, что в случае повышения налогов, и следовательно, повышения цен в ресторанах, кафе и отелях, город не сможет поддерживать туристическую сферу, потому что это коммерческие организации. „Единственное, что мы можем сделать - показать правительству, что они не на правильном пути, - акцентировал мэр Нарвы. - Как центрист и как мэр я борюсь против такого резкого поднятия налоговой ставки“.