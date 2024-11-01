Мнение
01.11.2024, 08:00

Политолог ответил Одинцу: вместе с центристами вы проваливаете интеграцию и вешаете на россиян ярлык „гонимых“ в Эстонии

 
Rein Ruutsoo Профессор-эмеритус Таллиннского университета
Выборы в Госдуму России в Таллинне в сентябре 2016 года.
Выборы в Госдуму России в Таллинне в сентябре 2016 года.
ФОТО: Foto: Tiit Blaat

При разработке Конституции для неграждан были предоставлены исключительные права, чтобы открыть двери для интеграции, однако реальный результат оказался большим разочарованием, пишет бывший член Конституционной ассамблеи Рейн Руутсоо.

То, что граждане России одобряют политику своего государственного руководителя, как в разговорах на кухне, так и на выборах, отдавая голос за Путина в посольствах, морально отвратительно. Однако нашей проблемой являются вызовы, стоящие перед Эстонией в виде граждан России, имеющих большой вес на местных выборах. Сохраняя наследие оккупации и продолжая гибридную войну России, они являются наиболее организованной силой. Именно голоса, отданные Центристской партии российскими гражданами, позволили на десятилетия отменить создание единой школы на государственном языке в Таллинне и Вирумаа, которая действительно интегрирует население Эстонии. Они сыграли решающую роль в накоплении критической массы, необходимой для победы на выборах, что позволяет саботировать политику обеспечения государственности Эстонии.

С точки зрения „кто есть кто“ российская агрессия против Украины стала лакмусовой бумажкой. По словам Катри Райк, городские власти Нарвы были готовы к беспорядкам, если бы эстонское правительство осталось при своем намерении привезти в „их город“ обломки танка Т-72, главного символа зверств, совершенных в Украине. Бывший мэр Таллинна Михаил Кылварт, надевший форму Кайтселийта и пропагандирующий в Эстонии идеологию „русского мира“, также был категорически против демонстрации российского танка. Когда нарвский красный танк Т-34 был ликвидирован, у тогдашнего мэра Таллинна даже появилась перспектива повторить „бронзовую ночь“ в Нарве.

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