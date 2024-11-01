Политолог ответил Одинцу: вместе с центристами вы проваливаете интеграцию и вешаете на россиян ярлык „гонимых“ в Эстонии

То, что граждане России одобряют политику своего государственного руководителя, как в разговорах на кухне, так и на выборах, отдавая голос за Путина в посольствах, морально отвратительно. Однако нашей проблемой являются вызовы, стоящие перед Эстонией в виде граждан России, имеющих большой вес на местных выборах. Сохраняя наследие оккупации и продолжая гибридную войну России, они являются наиболее организованной силой. Именно голоса, отданные Центристской партии российскими гражданами, позволили на десятилетия отменить создание единой школы на государственном языке в Таллинне и Вирумаа, которая действительно интегрирует население Эстонии. Они сыграли решающую роль в накоплении критической массы, необходимой для победы на выборах, что позволяет саботировать политику обеспечения государственности Эстонии.