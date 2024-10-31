ФОТО | Для спасения увязшей в грязи лошади пришлось использовать тяжелую технику

В среду, 30 октября, в 16:22 спасатели получили вызов в деревню Рейу в волости Хяэдемеэсте, где лошадь увязла в грязи. Спасатели обвязали лошадь, застрявшую в грязи в канаве, грузовыми ремнями и с помощью тяжелой техники вытащили животное.

Почуяв под собой твердую почву, лошадь поднялась на ноги и пошла к траве.

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