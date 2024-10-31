Собака „закрыла“ хозяина на балконе многоквартирного дома: пришлось вызывать спасателей

В среду, 30 октября, в 09:14 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на балконе квартиры на Вильде теэ в Мустамяэ застрял человек. Выяснилось, что когда жилец вышел ненадолго на балкон, собака закрыла за ним дверь таким образом, что открыть ее уже было невозможно.

К счастью, сосед позвонил в центр тревоги. Спасатели забрались на балкон по выдвижной лестнице и смогли открыть дверь, не сломав ее. Собака получил от хозяина выговор, но сильной обиды тот на питомца не затаил.

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