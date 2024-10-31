Коробейник: чиновники и банки удержали оборону, а врачи нет. Пациенты останутся без помощи?

На прошлой неделе представители медицинского персонала не смогли договориться с работодателями и государством о зарплатах на следующий год. Правительство сообщило, что в следующие четыре года зарплаты в медицинском секторе повышаться не будут, несмотря на всё ещё высокую инфляцию. Врачи обратились к государственному примирителю в надежде на компромисс, а представитель Союза врачей Эстонии сообщил, что они готовы к забастовке.