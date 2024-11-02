ПОДКАСТ | В Enefit рассказали, сколько будет стоить электричество этой зимой

В Эстонии наступил отопительный сезон. Несколько лет назад, в конце 2021 года, в начале 2022 года, в стране был энергетический кризис. Особенно подорожали газ и электричество. Один из главных сюрпризов того времени - получение счета за потребление энергии. Люди делились трех- или четырёхзначными суммами в социальных сетях, а остальные надеялись избежать проблем знакомых. Повториться ли подобное этой зимой?

„Эстонии вышла на биржу электрорынка в 2013 году. С того момента и до 2021 года цена за электричество была около 50 евро МВт/ч. В то время на рынке мы были очень конкурентноспособные благодаря сланцу. Плюс квоты на СО2 были не такие высокие, как сейчас. В начале 2021 года цены стали расти, поднялись квоты, поднялась цена на газ. В нашем регионе было недостаточно возобновляемой энергии. Все это привело в 2022 году к энергокризису, где средняя цена за электричество была 192 евро МВт/ч. То есть в четыре раза больше, чем раньше.

В 2023 году средняя цена упала до 80-90 евро за МВт/ч. По прогнозам, до конца 2024 года и в 2025 году средняя цена будет около 80-100 евро за МВт/ч. Но сейчас наступает зима, солнца меньше, отопительный сезон, поэтому зимой будет около 120-130 евро за МВт/ч. В среднем за год ниже - около 90 евро за МВт/ч“, - обещает Артур Икконен, руководитель сегмента частных клиентов Enefit.

В обычный день сентября в Эстонии было самое дорогое электричество в Европе. Как так получается? „В этом году около 35% электричества мы импортировали из Финляндии. В сентября кабель между странами был еще сломан. Наша станция в Аувере была на обслуживании. Также в этот час в Эстонии спрос на потребление был выше обычного. Плюс на рынок попадало электричество не из возобновляемой энергии, а оно дороже“, - объяснил Икконен.

Чтобы в будущем таких ситуаций не было, Enefit считает, что нужно сделать ставку на возобновляемую энергетику, также нужно найти способ сохранять эту энергию.