В ночь на четверг в Риге была демонтирована статуя Барклая де Толли

С Эспланады убран и постамент, на котором был установлен памятник.

Рижская дума одобрила демонтаж и перенос с Эспланады статуи Барклая де Толли 16 октября.

Памятник был установлен на Эспланаде в 1913 году, а в 1915 году его демонтировали, оставив только постамент. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга на нем была установлена копия статуи.

Управление национального культурного наследия не возражало против переноса памятника, так как он не является охраняемым государством памятником культуры. В то же время он имеет культурную и историческую ценность, поэтому уничтожение постамента недопустимо.

Статую после демонтажа планируется вернуть Гомбергу.

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