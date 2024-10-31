КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету рекордной дальности

По данным Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи, ракета была запущена с полигона под Пхеньяном утром 31 октября. Она упала в море примерно в 200 километрах к западу от Хоккайдо, пишет Reuters со ссылкой на данные властей Японии. Минобороны Японии заявило, что полет ракеты продлился рекордные 85 минут на высоте около одной тысячи метров. Южнокорейское агентство „Рёнхап“ отмечает, что запуск ракеты мог стать демонстративным жестом перед выборами в США, где за пост поборется Дональд Трамп - последний американский президент, который встречался с руководством КНДР.