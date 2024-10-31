КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету рекордной дальности(5)
КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает „Радио Свобода“ со ссылкой на северокорейское государственное агентство ЦТАК.
Запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря был проведён за несколько дней до президентских выборов в США. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал испытания „ответом врагам“.
По данным Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи, ракета была запущена с полигона под Пхеньяном утром 31 октября. Она упала в море примерно в 200 километрах к западу от Хоккайдо, пишет Reuters со ссылкой на данные властей Японии. Минобороны Японии заявило, что полет ракеты продлился рекордные 85 минут на высоте около одной тысячи метров. Южнокорейское агентство „Рёнхап“ отмечает, что запуск ракеты мог стать демонстративным жестом перед выборами в США, где за пост поборется Дональд Трамп - последний американский президент, который встречался с руководством КНДР.
„Голос Кореи“ сообщает, что испытания прошли в присутствии Ким Чен Ына. В своем заявлении он назвал запуск „справедливой военной мерой, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам“.
США и Япония осудили запуск ракеты, руководство Южной Кореи заявило, что намерено ввести новые санкции против КНДР.
Санкции Совбеза ООН запрещают Северной Корее проводить ракетные испытания. При этом Москву регулярно обвиняют в нарушении санкционного режима против Пхеньяна после нападения на Украину в 2022 году. Москва это отрицает.
В сентябре прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин намерены отказаться от санкций против КНДР, так как те принимались „в совершенной другой геополитической обстановке“.
Пхеньян испытал ракету через несколько часов после того, как министр обороны США Ллойд Остин и его южнокорейский коллега Ким Ён ХЁн осудили КНДР из-за отправки своих солдат в Россию. Южнокорейская разведка ранее заявила об отправке 12 тысяч военных КНДР в Украину. Минобороны США и украинские власти заявили, что солдаты из Северной Кореи находятся в Курской области, откуда россияне пытаются вытеснить ВСУ. В КНДР отрицают отправку войск на фронт.
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