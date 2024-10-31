В результате российского удара по жилому дому в Харькове погиб ребенок, десятки пострадали

„К сожалению, один ребенок погиб. Медикам, несмотря на попытки, не удалось реанимировать мальчика“, — написал он в телеграме.

Как рассказал изданию „Суспільне“ директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, мальчика извлекли из-под завалов с тяжелой травмой головы, переломами и без признаков жизни.

„Погиб один ребенок, пострадали 35 человек, из них один ребенок. Спасены три человека. Разрушен подъезд девятиэтажного дома с пятого по первый этажи. Под завалами, вероятно, остаются люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются“, — сообщили спасатели.

В Подольском районе Киева во время ночной атаки российских беспилотников вспыхнул пожар, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

„В результате падения обломков в Подольском районе на открытой местности возникло возгорание травяного настила на площади примерно 50 кв. м. Ведется работа по ликвидации пожара. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала“, — написал он в телеграме.

В результате российских обстрелов Сумской области в среду погиб местный житель, сообщила областная военная администрация в ежедневной сводке.