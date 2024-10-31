ФОТО | „Флора“ проиграла „Пайде“ и вылетела из Кубка Эстонии на ранней стадии

„Пайде“ одержал победу на стадионе „А. Ле Кок Арена“ за последние полчаса игры: на 63-й минуте отличился Абдули Сисей, а спустя 20 минут второй гол забил Роби Саарма. В 1/8 финала команда встретится с „Курессааре“.

„Флора“ стала третьей командой высшей лиги, завершившей своё участие в нынешнем розыгрыше Кубка Эстонии. Ранее турнир покинули „Нымме Юнайтед“ и тартуская „Таммека“, уступившие соперникам из первой лиги.

„Левадия“ прошла в четвертьфинал Кубка Эстонии, победив „Элву“ со счётом 3:1. В числе восьми сильнейших команд также оказались пярнуский „Вапрус“, который одержал победу над „Ляэнемаа“ со счётом 3:0, и „Нымме Калью“, разгромивший команду третьей лиги „Тампер“ со счётом 9:0. В поединке команд второй лиги „Запоос“ победил объединённую команду „Хийумаа“ и „Ляэнемаа II“ со счётом 3:2.

Оставшиеся три встречи 1/8 финала Кубка Эстонии пройдут в четверг, 31 октября. В этот день „Калев“ встретится с „Легионом“, „Табасалу“ сыграет против „Таллинна“, а „Харью“ (Лаагри) примет нарвский „Транс“.

Действующим обладателем Кубка Эстонии является „Левадия“, которая в финале одержала победу над „Пайде“ со счётом 4:2.

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