Заявляли ли британские учёные, что им удалось обнаружить доказательства существования инопланетян?

12 октября, через два дня после публикации в The Mirror, Саймон Холланд опубликовал на своём YouTube-канале видео с комментарием по поводу этой статьи. Во-первых, он отметил, что специализируется на создании документальных фильмов о науке и истории для BBC, National Geographic и некоторых других изданий. Для своих фильмов он привлекает учёных, но сам при этом не имеет никаких учёных степеней. Он также уточнил, что некоторое время назад преподавал в одном из британских учебных заведений дисциплину, связанную с медиа, и из-за этого иногда использует ник Prof Simon или Professor Simon. Вероятно, именно из-за этого и произошло недопонимание: Холланд был профессором в значении „лектор“, а не из-за научных заслуг.

Журналисты The Mirror приводят цитату Холланда: „Мы обнаружили в нашей Галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают“ — и указывают, что он получил информацию от своего источника в проекте Breakthrough Listen , частной инициативе, направленной на поиск доказательств существования цивилизаций за пределами Земли. По словам Холланда, которые приводятся в статье, учёные из этого проекта обнаружили доказательства несколько лет назад, используя телескоп Паркса в Австралии. На сайте Breakthrough Listen не удалось обнаружить таких новостей и/или анонсов подобных сенсационных сообщений.

Авторы многих постов на русском языке прикладывают к публикациям скриншот соответствующей статьи в британском таблоиде Daily Mail. 11 октября 2024 года там действительно вышел текст с громким заголовком: „Доказательства существования инопланетной жизни могут быть обнародованы в следующем месяце, поскольку режиссёр НАСА утверждает: „Мы их нашли““. Днём ранее похожая статья вышла на сайте издания The Mirror. Обе заметки содержат интервью с Саймоном Холландом — Daily Mail называет его режиссёром, работавшим над документальными фильмами, финансируемыми НАСА и BBC, а вот The Mirror утверждает, что Холланд — учёный, профессор.

Что же касается информации о возможном подтверждении существования внеземной цивилизации, то речь идёт о так называемом кандидате в радиосигналы BLC1 (Breakthrough Listen Candidate 1), зафиксированном специалистами из вышеупомянутого проекта в апреле и мае 2019 года с помощью телескопа Паркса в Австралии при наблюдении за Проксимой Центавра, ближайшей к нам звездой вне Солнечной системы. Уже само название BLC1 намекает, что речь идёт вовсе не о подтверждённом сигнале от инопланетной цивилизации. Слово „кандидат“ подразумевает, что зафиксированное учёными смещение частоты могло оказаться как свидетельством существования внеземных технологий, так и какими-либо помехами с Земли. В 2021 году на сайте Breakthrough Listen вышел пресс-релиз, где эксперты проекта заявили: судя по всему, BLC1 — всё-таки результат вмешательства человеческих технологий, а вовсе не сигнал от инопланетян.

Однако в своём видеокомментарии Саймон Холланд уточняет, что он связался с доктором Эндрю Симеоном из Калифорнийского университета в Беркли, который участвует в проекте Breakthrough Listen, и спросил у него, может ли BLC1 быть свидетельством применения инопланетных технологий, а тот дал ему весьма расплывчатый ответ: „Может быть“. Он отмечает, что учёные продолжают пристально следить за этой областью космоса. И когда (и если) им всё же удастся найти подтверждение, что BLC1 — не просто помехи от использования технологий на Земле, они сразу же объявят об этом, если этого не сделают раньше иностранные специалисты (например, из Китая). Однако речь вовсе не идёт о том, что Breakthrough Listen готовит какое-то заявление и собирается выйти с ним к общественности со дня на день.

Таким образом, британские (а вслед за ними и мировые) СМИ растиражировали заявление документалиста и YouTube-блогера Саймона Холланда, ошибочно наделив его званием профессора и указав на его связь с НАСА. При этом в академическом смысле он никакой не профессор, а также не штатный сотрудник НАСА или другой организации, специализирующейся на исследовании космоса. Он пересказал журналистам свой разговор с одним из сотрудников проекта по поиску доказательств существования внеземных цивилизаций. Однако, судя по всему, Холланд и сам не вполне владел обсуждаемой темой, а журналисты ещё сильнее переиначили полученную от него информацию. Искажения радиочастот, о которых СМИ написали как о предполагаемых доказательствах существования инопланетян, с большой долей вероятности могут быть просто помехами от использования земных технологий.

Итог: Большей частью неправда