ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (980-й день) | Кремль назвал „вбросом“ информацию о переговорах с Украиной об отказе от атак по объектам энергетической инфраструктуры

Российские политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная намерены 17 ноября провести в Берлине демонстрацию против российско-украинской войны. „Это будет марш с требованием вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политзаключенных“, — заявил Яшин.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью СМИ стран Северной Европы. Во время беседы Зеленский заявил, что украинские военные в ходе операции в Курской области не собирались захватывать Курскую атомную электростанцию. „Мы могли бы сделать это, но мы никогда не хотели этого, никогда, потому что мы понимаем, что это значит, что мы будем такими же, как Россия“, — сказал президент Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что Белый дом раскрыл тайное приложение „плана победы“ — о дальнобойных крылатых ракетах „Томагавк“. „Вы видите, что происходит сейчас в медиа: они говорят, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как „Томагавк“ и тому подобное. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального“, — сказал Зеленский.