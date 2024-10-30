ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (980-й день) | Кремль назвал „вбросом“ информацию о переговорах с Украиной об отказе от атак по объектам энергетической инфраструктуры
Подводим итоги очередного дня войны.
Основные новости за ночь и утро
Россия и Украина ведут „предварительные обсуждения“ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга, сообщила Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. По словам собеседников газеты, Киев пытается возобновить переговоры при посредничестве Катара. Один из источников FT заявил, что речь идет об „очень ранних обсуждениях о потенциальном возобновлении [переговоров]“.
Российские войска в ночь на 30 октября атаковали Киев беспилотниками, сообщили в городской военной администрации. Власти заявили, что в результате работы средств ПВО дроны были обнаружены и обезврежены. В Соломенском районе Киева из-за падения обломков дронов произошел пожар в нескольких квартирах многоэтажного жилого дома. Пострадали девять человек, в том числе ребенок.
Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что при атаке беспилотника по зданию на территории Российского университета спецназа в Гудермесе 29 октября есть жертвы среди пленных военнослужащих ВСУ. Раньше Кадыров говорил, что жертв и пострадавших нет.
Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил в ночь на 30 октября, что российские войска оккупировали еще два населенных пункта Донецкой области — Богоявленку и Новоукраинку.
Украинские беспилотники атаковали несколько регионов России в ночь на 30 октября. В Курской области, как сообщил губернатор Алексей Смирнов, силы ПВО сбили пять дронов, часть обломков упала в Железногорске. Загорелась крыша одного из административных зданий, заявил губернатор. В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили 23 беспилотника в Ростовской, Курской, Смоленской, Орловской, Брянской и Белгородской областях. Росавиация заявила, что утром в московском аэропорту Шереметьево вводили ограничения для безопасности полетов.
По данным двух западных разведслужб, на территории Украины уже находится небольшое количество военных из КНДР, сообщает 30 октября CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, США призывают Китай оказать давление на Северную Корею, чтобы Пхеньян вернул войска.
Основные новости к середине дня
Российские политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная намерены 17 ноября провести в Берлине демонстрацию против российско-украинской войны. „Это будет марш с требованием вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политзаключенных“, — заявил Яшин.
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью СМИ стран Северной Европы. Во время беседы Зеленский заявил, что украинские военные в ходе операции в Курской области не собирались захватывать Курскую атомную электростанцию. „Мы могли бы сделать это, но мы никогда не хотели этого, никогда, потому что мы понимаем, что это значит, что мы будем такими же, как Россия“, — сказал президент Украины.
Кроме того, Зеленский заявил, что Белый дом раскрыл тайное приложение „плана победы“ — о дальнобойных крылатых ракетах „Томагавк“. „Вы видите, что происходит сейчас в медиа: они говорят, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как „Томагавк“ и тому подобное. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального“, — сказал Зеленский.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в качестве возмездия за атаку беспилотника на университет спецназа имени Путина в Гудермесе (РУС) российские воздушные силы нанесли два удара дронами „Герань“ по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве.
„Именно с этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес. Сегодняшний дополнительный удар оказался очень результативным“, — заявил Кадыров. По его словам, в перехваченных российскими военными радиопереговорах украинцы говорят о девяти убитых и 17 раненых в результате удара.
В Генштабе ВСУ сообщения об ударе по одному из зданий не комментировали. Утром 30 октября в городской военной администрации заявили об атаке российских беспилотников, в результате которой пострадали девять человек, включая 11-летнюю девочку. В Соломенском районе Киева из-за падения обломков беспилотников произошел пожар в нескольких квартирах многоэтажного жилого дома.
Обломки российского беспилотника „Шахед“, сбитого во время атаки на Киев в ночь на 30 октября, упали на одно из зданий Генерального штаба ВСУ, утверждает бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Он опубликовал фотографию поврежденного здания. Официально власти об этом не сообщали.
Основные новости к концу дня
Министерство обороны РФ заявило, что подразделения группировки войск „Запад“ взяли под российской контроль село Кругляковка в Купянском районе Харьковской области. По данным OSINT-проекта DeepState, близкого к Минобороны Украины, по состоянию на 29 октября село было частично занято российскими войсками, а на его окраинах оставались солдаты ВСУ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает, что Москва и Киев ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. „Сейчас очень много вбросов“, — заявил Песков. Ранее о том, что Москва и Киев ведут „предварительные обсуждения“ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, сообщила газета Financial Times.
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что в первом за два с половиной года телефонном разговоре с Владимиром Путиным он поднял тему прекращения огня в Украине, но российский президент „похоже, не проявил интереса“, пишет Bloomberg. По словам Вучича, телефонный разговор состоялся после того, как он получил приглашение на саммит БРИКС в Казани 22–24 октября. Как рассказал Вучич агентству, он спросил Путина „о ситуации в Украине“ — в частности, поднял тему прекращения огня, но Путин, „похоже, не проявил интереса“. „Все цели специальной военной операции, как он сказал, будут выполнены“, — цитирует Bloomberg Вучича.
Британия увеличивает военный бюджет и закладывает в него по 3 млрд фунтов на поддержку Украины ежегодно. „Сегодня я объявляю об общем увеличении бюджета Министерства обороны на 2,9 млрд фунтов в следующем году, что позволит Соединенному Королевству с лихвой перевыполнить наши обязательства в рамках НАТО и обеспечить гарантированную военную поддержку Украине в 3 млрд фунтов в год так долго, как это потребуется“, — сказала министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз в парламенте.
Около 3 тысяч северокорейских военных разместили в 50 км от украинской границы в Курской области, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников украинской разведки. Как пишет газета, военных тайно перевезли с Дального Востока России на этой неделе.
Южная Корея оценивает общую численность северокорейского контингента в России в 11 тыс. Около 3 тыс. из них уже находятся в западной части страны и проходят обучение.
Часть войск может быть направлена в Курскую область, а часть в Донбасс. Южнокорейская разведка мониторит этот процесс.
Северокорейские военнослужащие одеты в российскую форму и вооружены российским оружием для сокрытия их происхождения.
Среди северокорейского контингента в России есть генералы и офицеры высокого ранга. Но большинство — солдаты-пехотинцы.
В Еврокомиссии в среду, 30 октября, впервые назвали конкретный срок возможного вступления Украины и Молдовы в ЕС, передает из Брюсселя корреспондент DW. „Мы создали дополнительные инструменты для стран Западных Балкан, Молдовы и Украины, чтобы помочь им ускорить проведение реформ. Эти инструменты называются „План роста“, „План Украины“, в зависимости от страны. И с помощью этого плана мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы они могли все подготовить и стать членами ЕС к концу следующего мандата Европейской комиссии“, - сообщил Оливер Вархейи, еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения.
Мандат Еврокомиссии длится пять лет, следующий завершится к 2029 году.
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