„Иначе мы будем как Россия“. Зеленский заявил, что ВСУ могли захватить Курскую АЭС, но „никогда не хотели этого“
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные во время операции в Курской области не собирались захватывать Курскую атомную электростанцию. Об этом, как сообщает „Медуза“, Зеленский сказал в интервью СМИ стран Северной Европы, опубликованном на ютьюб-канале офиса президента Украины 30 октября.
„Россия думает, что она очень сильна, но если бы мы хотели занять их атомную станцию, мы бы сделали это. Мы могли бы сделать это, но мы никогда не хотели этого, никогда, потому что мы понимаем, что это значит, что мы будем такими же, как Россия. Мы не занимаем их критическую инфраструктуру, как они сделали с Запорожской атомной электростанцией“, - сказал президент Украины.
Зеленский также отметил, что украинские военные во время наступления в Курской области „даже не пытались“ захватывать заводы или объекты энергетической системы.
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