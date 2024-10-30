„Иначе мы будем как Россия“. Зеленский заявил, что ВСУ могли захватить Курскую АЭС, но „никогда не хотели этого“

„Россия думает, что она очень сильна, но если бы мы хотели занять их атомную станцию, мы бы сделали это. Мы могли бы сделать это, но мы никогда не хотели этого, никогда, потому что мы понимаем, что это значит, что мы будем такими же, как Россия. Мы не занимаем их критическую инфраструктуру, как они сделали с Запорожской атомной электростанцией“, - сказал президент Украины.