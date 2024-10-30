Вам суп с мозгами или бесплатный? Рестораны и отели Нарвы, Нарва-Йыэсуу 31 октября протестуют против повышения налогов

„Мы на 10 минут выключим свет и музыку в нашем кафе, - рассказывает Ахто Хинн, владелец семейного кафе Kaar, которое находится в районе Кренгольма в Нарве, - надеемся, участие в такой акции немного поможет. В этом году уже было повышение налогов, если будет еще, то это просто убьет бизнес, и нам придется закрыться. Если у людей не будет денег даже на продукты, то кто пойдет в кафе и рестораны? Туристический бизнес давно переживает проблемы, но их становится слишком много“. Ахто добавляет, что очень рассчитывает, что государство их услышит после такой акции.

В 12:30 обслуживание гостей в ресторане отеля Narva приостановится. „Гостям мы вежливо объясним, почему мы так делаем, спустя 10 минут продолжим свою работу, основное, чего мы добиваемся, - чтобы все обратили внимание на наш сектор“, - поясняет Арет.

Владимир Арет, управляющий отелем Narva и директор ресторана M. Chagall, член правления ТОО Sanesi в разговоре с RusDelfi отмечает, что в стране происходят изменения в законодательной базе и налоговой сфере, которые ухудшают положение людей. Деятельность отелей и ресторанов становится менее конкурентоспособной в сравнении, например, с Латвией и многими другими европейскими странами. „На самом деле акция идет давно, мы на своих страницах в онлайне рассказываем подписчикам, какое положение у нас в стране, что мы против повышения налогов и почему именно“, - говорит Владимир.

По мнению Лушина, если государство повысит снова налоги, то общеэкономическая ситуация в стране не улучшится. Он рассказывает, что на 10 минут, с 12:30 до 12:40, в его кафе выключится музыка и свет, обслуживать гостей кафе официанты в это время не будут. „Мы хотим выйти в зал всей командой и поговорить с нашими гостями, среди них много бывает наших знакомых и друзей“, - говорит Александр.

„Когдя я думал, участвовать или нет в этой акции, потому что от кого-то потом можно поймать негатив, решил, что не хочу сидеть и бояться, многие привыкли дома бубнить, что все плохо, но сами ничего не делают, надо быть смелее и говорить правду, если ты с чем-то не согласен“, - говорит Александр Лушин, владелец кафе Alex Kohvik.

„Гостиничный и ресторанный бизнес с 2020 года находится под сильным давлением, сначала из-за пандемии, потом из-за повышения цен на энергоресурсы, войны в Украине, так что повышение налогообложения в нашем секторе приведет к росту цен, - комментирует участие в акции протеста Игорь Баранов, управляющий Meresuu SPA & Hotel. - И для большинства жителей Эстонии отдохнуть в спа, сходить в ресторан станет роскошью, а не привычным делом“. По его словам, правительство не слышит рестораторов, оно не провело глубокий анализ, к чему приведет повышение налогов в этой сфере, поэтому приходится таким способом обращать на себя внимание.

„Это не акция протеста, это знак привлечения внимания, потому что мы считаем, что налогообложение, которое растет с каждым годом все больше, уже становится непосильной ношей, - объясняет директор Medical Spa Нарва-Йыэсуу Карина Кюппас. - Наш сектор все последние годы покорно склонял голову перед всеми поднятиями налогов, которое государство давало ему как бремя“. По ее словам, всего лишь на 10 минут 313 октября, как и все остальные участники акции, Medical Spa прекратит обсжуивание клиентов.

Владелец нарва-йэсууского ресторана Franzia Индрек Кыверик ответил RusDelfi, что ему нет смысла протестовать днем, в это время у него в ресторане никого нет. Но он намерен участвовать в акции, поэтому решил протестовать против повышения налогов вечером. Как обычно, Кыверик выбрал креативный способ. „ Я с 17:00 до 18:30 предлагаю суп бесплатно, а точно такой же суп с мозгами будет для гостей платным, за 6 евро. Это такая игра слов, но с намеком“. Индрек отказался раскрывать секрет, какой именно он приготовит суп.

„Перепитии с экономикой переживаются временным препятствием“

Но не все рестораны и отели Нарвы, Нарва-Йыэсуу приостановят свою работу в 12:30. Например, отель Inger, по словам управляющег Владимира Изотова, просто не может этого сделать, потому что на данный момент у них полная гостиница, позволить себе остановить работу даже на 10 минут нереально, слишком много процессов происходит в это обеденное время.

„Когда туристический сектор пережил пандемию, казалось, что будущее отменилось, но мы сейчас работаем, так что перепитии с экономикой переживаются теперь временным препятствием, даже поднятие НСО на 4%, а до этого на 13% хотели поднять, не так сильно пугает“, - говорит Изотов.

„Мы со своей стороны постараемся оставить цены и после 1 января такими же, как сейчас, чтобы оставаться лояльными нашим постоянным гостям“, - добавляет управляющий отелем Inger.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .