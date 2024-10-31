После Миядзаки хочется простоты: вышел новый мультфильм, которому пророчат „Оскар“
Писатель и кинокритик П.И.Филимонов продолжает вести блог о кино на RusDelfi и делится своей очередной рецензией - на этот раз она посвящена мультфильму „Дикий робот“.
Этому мультфильму предрекают чуть ли не „Оскар“ в номинации за лучший анимационный фильм. С одной стороны, понятно, почему, с другой стороны, хотелось бы разобраться.
Мультфильм довольно детский, про то, как робот-помощник со сложным именем-аббревиатурой в результате непонятно чьей ошибки оказался в лесу, полном разнообразных животных. Робот запрограммирован помогать всем, кто эту помощь закажет, и во всём, о чём они его попросят. Поскольку животные его ни о чём не просят, он (точнее, она, потому что робот идентифицирует себя в женском гендере), начинает помогать по своему усмотрению. Сначала это приводит к недопониманию, но со временем, конечно, роботесса и животные проходят вместе через многие приключения, и становятся настоящими друзьями со всеми вытекающими отсюда последствиями. Особое место в лесной жизни роботессы, которая сокращает своё имя до Роуз, занимают гусёнок-сирота, воспитанием которого она занялась после того, как случайно разрушила его гнездо и убила его родителей, и лис, изначальной целью которого было гусёнка сожрать, но потом они как-то все сдружились и стало не до этого. Так что в конце, когда им с животными предстоит уже решительная битва против остальных роботов, далеко не таких добрых и эмпатичных, как Роуз, они выступают единым фронтом.
Всё понятно, ничего нового – но в добрых детских мультфильмах, наверное, его и не нужно. Дружба, взаимная верность столь непохожих организмов преодолевает межвидовые преграды и недопонимание – очень типичный сюжет.
И в общем, нет никаких претензий к этому мультфильму, доброй хорошо прорисованной истории, со всеми полагающимися составляющими – нехитрым юмором, ясно считывающейся моралью, разнообразными запоминающимися характерами.
Но вот про „Оскар“ - ну я не знаю. Конечно, совсем рано об этом говорить, но, если этот мультфильм действительно получит премию – ну как-то это будет немножко, ну, разочарованием, что ли. Именно потому, что слишком уж он простой, слишком уж он незамысловатый, слишком уж он детский. Я понимаю, что это лично моя претензия, что, возможно, кинокритики и уж тем более киноакадемики уже пресытились сложновыдуманными работами, и после Миядзаки им как раз хочется простоты и понятности.
Впрочем, это всё, конечно, манипуляции и гадания на кофейной гуще. Будет как будет. В любом случае, эффект „Дикий робот“ оставляет очень положительно терапевтический, плюс там набросано актуалочки на самые разные темы – от климатического активизма до ненавязчивой пропаганды пацифизма в целом, так что и взрослым людям с претензиями смотреть его будет не то чтобы неприятно. Да и кому не хочется хотя бы на 100 минут снова погрузиться в детство и посопереживать симпатичным героям в их борьбе против несимпатичного мира. Особенно если быть изначально уверенным, что их борьба завершится, скорее, успешно. Потому что так уж устроена анимация, если она традиционная западная, а не как у этих непонятных японцев.
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