После Миядзаки хочется простоты: вышел новый мультфильм, которому пророчат „Оскар“

Этому мультфильму предрекают чуть ли не „Оскар“ в номинации за лучший анимационный фильм. С одной стороны, понятно, почему, с другой стороны, хотелось бы разобраться.

Мультфильм довольно детский, про то, как робот-помощник со сложным именем-аббревиатурой в результате непонятно чьей ошибки оказался в лесу, полном разнообразных животных. Робот запрограммирован помогать всем, кто эту помощь закажет, и во всём, о чём они его попросят. Поскольку животные его ни о чём не просят, он (точнее, она, потому что робот идентифицирует себя в женском гендере), начинает помогать по своему усмотрению. Сначала это приводит к недопониманию, но со временем, конечно, роботесса и животные проходят вместе через многие приключения, и становятся настоящими друзьями со всеми вытекающими отсюда последствиями. Особое место в лесной жизни роботессы, которая сокращает своё имя до Роуз, занимают гусёнок-сирота, воспитанием которого она занялась после того, как случайно разрушила его гнездо и убила его родителей, и лис, изначальной целью которого было гусёнка сожрать, но потом они как-то все сдружились и стало не до этого. Так что в конце, когда им с животными предстоит уже решительная битва против остальных роботов, далеко не таких добрых и эмпатичных, как Роуз, они выступают единым фронтом.

Всё понятно, ничего нового – но в добрых детских мультфильмах, наверное, его и не нужно. Дружба, взаимная верность столь непохожих организмов преодолевает межвидовые преграды и недопонимание – очень типичный сюжет.

И в общем, нет никаких претензий к этому мультфильму, доброй хорошо прорисованной истории, со всеми полагающимися составляющими – нехитрым юмором, ясно считывающейся моралью, разнообразными запоминающимися характерами.