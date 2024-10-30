Путин признал: у российской экономики проблемы

Комментарий Путина был связан с решением Банка России об очередном повышении ключевой процентной ставки - до 21%.

Путин, ранее практически не делавший критических комментариев о положении дел в российской экономике, признал, что причиной проблем стали „непростые условия“, в которых находится страна: „Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику“.

Он добавил, что из-за этих факторов инфляция в России, даже по официальным данным, ускорилась почти вчетверо с лета 2023 года.

По официальным данным Росстата, на конец октября годовая инфляция в России составила 8,5% при целевом показателе в 4%. Особенно быстро дорожали продукты питания. Даже по официальным данным с начала года картофель подорожал на 50%, сливочное масло – на 23,4%, молоко – на 11,8%, сметана – на 11,9%, хлеб – на 11,2%. Кроме того, например, почти на 20% выросла стоимость стройматериалов.

При этом никаких конкретных рекомендаций участникам совещания Путин не дал, ограничившись общими словами: „Важно своевременно настраивать меры экономической политики так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции“.

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