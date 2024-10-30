Финляндия арестовала более 40 объектов, принадлежащих России: полный список
Cлужба судебных приставов предоставила финской общественной телерадиокомпании Yle список, в котором перечислены недвижимость и акции, принадлежащие российскому государству и арестованные в Финляндии.
Решение об аресте означает, что недвижимость нельзя продать или передать.
Арестованных объектов около сорока, и их общая стоимость превышает 35 млн евро.
Например, в Турку арестованы четыре квартиры в центральной части города. Руководитель международного департамента города Турку Мика Акканен сказал, что в городе не знали, как использовались эти квартиры.
Причины решений – война
В понедельник газета Helsingin Sanomat сообщила, что недвижимость, принадлежащая российскому государству, начала изыматься по всей Финляндии.
Действия Службы судебных приставов связаны с решением международного арбитражного суда в Гааге, вынесенным в апреле 2023 года.
Суд обязал Россию выплатить украинской энергетической компании „Нафтогаз“ более пяти миллиардов евро в качестве компенсации за ущерб, причиненный аннексией Крыма.
Россия незаконно захватила принадлежащий Украине Крым в 2014 году. В феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.
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