Финляндия арестовала более 40 объектов, принадлежащих России: полный список

Решение об аресте означает, что недвижимость нельзя продать или передать.

Арестованных объектов около сорока, и их общая стоимость превышает 35 млн евро.

Список конфискованных объектов Недвижимость в Киркконумми, оценочная стоимость: 2 000 000 евро Три объекта в Салтвик, Аландские острова, оценочная стоимость: 65 000 евро Недвижимость на Marsuddenintie в Сиунтио, оценочная стоимость: 1 500 000 евро Недвижимость на Lastenlinnantie в Хельсинки, оценочная стоимость: 1 500 000 евро Недвижимость на Nordenskiöldinkatu в Тёёлё, Хельсинки, оценочная стоимость: 7 000 000 евро Недвижимость на Vattuniemenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 10 000 000 евро Квартира на Merikatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 376 000 евро Квартира на Punavuorenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 564 000 евро Квартира на Punavuorenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 450 000 евро Акции, дающие право на владение квартирой на Fredrikinkatu, оценочная стоимость: 1 400 000 евро Две квартиры на Castreninkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 600 000 евро Две квартиры на Haapaniemenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 450 000 евро Квартира на Hakolahdentie в Хельсинки, оценочная стоимость: 510 000 евро Квартира на Iso-Kaari в Хельсинки, оценочная стоимость: 410 000 евро Квартира на Kerttulinkatu в Турку, оценочная стоимость: 250 000 евро Квартира на Kivenhakkaajankatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 348 000 евро Квартира и место в гараже на Kivenhakkaajankatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 338 000 евро Пять квартир на Pietarinkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 2 215 000 евро Квартира на Puistokatu в Турку, оценочная стоимость: 153 000 евро Квартира и гаражное место на Punavuorenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 584 000 евро Квартира на Punavuorenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 440 000 евро Семь квартир и два места в гараже на Punavuorenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 3 296 000 евро Квартира на Pursimiehenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 406 000 евро Квартира на Puutarhakatu в Турку, оценочная стоимость: 262 000 евро Квартира на Sairashuoneenkatu в Турку, оценочная стоимость: 365 000 евро Квартира в доме на Tehtaankatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 684 000 евро Квартира на Vattuniemenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 376 000 евро

Например, в Турку арестованы четыре квартиры в центральной части города. Руководитель международного департамента города Турку Мика Акканен сказал, что в городе не знали, как использовались эти квартиры.

Причины решений – война

В понедельник газета Helsingin Sanomat сообщила, что недвижимость, принадлежащая российскому государству, начала изыматься по всей Финляндии.

Действия Службы судебных приставов связаны с решением международного арбитражного суда в Гааге, вынесенным в апреле 2023 года.

Суд обязал Россию выплатить украинской энергетической компании „Нафтогаз“ более пяти миллиардов евро в качестве компенсации за ущерб, причиненный аннексией Крыма.

Россия незаконно захватила принадлежащий Украине Крым в 2014 году. В феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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