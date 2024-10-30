„Ужасающий инцидент“. США призвали закончить войну в Газе после гибели десятков мирных жителей в результате израильского авиаудара

Удар был нанесен в ночь на вторник в районе населенного пункта Бейт-Лахия. Сначала сообщалось, что погибли 93 человека и порядка 40 пропали без вести. Экстренные службы сообщали, что десятки жильцов находятся под завалами.

По последней информации, 93 человека — общее число жертв, в которое входят и погибшие и пропавшие без вести.

Данные поступают от министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, и нуждаются в независимой проверке.

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон крайне обеспокоен гибелью множества мирных жителей в результате авиаудара.

„Это ужасающий инцидент с ужасными последствиями“, — сказал он, особо подчеркнув гибель двадцати детей. „Трагическая цена, которую заплатили гражданские в этом последнем ударе, — еще одно напоминание о том, что необходимо положить конец этой войне“, — сказал Миллер.

Командование ЦАХАЛ заявило, что проверяет сообщения о гибели гражданского населения.

В последние две недели израильские военные проводят масштабные рейды на севере сектора Газа, в частности, в Джабалии, Бейт-Хануне и Бейт-Лахии.

Рейды в больнице

Сообщается также, что в ходе израильского удара ранения получили порядка 150 человек.

Руководитель больницы в Бейт-Лахии Абу Сафия заявил, что лечебное учреждение не может оказать помощь всем раненым из-за нехватки медикаментов и персонала. Экстренная помощь, по его словам, оказывается детям.

„В больнице не осталось ничего, кроме средств для оказания первой медицинской помощи, многие медики и сотрудники больницы арестованы военными“, — сказал Сафия.

В Армии обороны Израиля подтверждают, что на прошлой неделе военные провели рейд в больнице, здание которой, по их информации, используется боевиками ХАМАС.

Израильское командование объясняет, что цель масштабной операции последних недель на севере Газы — не позволить ХАМАС перегруппироваться, передает BBC News Русская служба.

По словам военных, боевики прячутся среди мирного населения. В ХАМАС это отрицают.