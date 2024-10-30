Другие виды
30.10.2024, 15:05

Тренировавшаяся в Таллинне украинка Магучих признана лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе

 
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
ФОТО: GEORGI LICOVSKI | Scanpix

Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой в этом году в Европе. Об этом сообщает Ассоциация спортивных журналистов Днепра. Украинка получила награду на церемонии награждения European Athletics Awards в Скопье (Северная Македония).

Отмечается, что в 2024 году Ярослава побила мировой рекорд в прыжках в высоту, стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы, вице-чемпионкой мира в помещении и в третий раз подряд победила в финале „Бриллиантовой лиги“.

Первую награду от Европейской легкой атлетики, в номинации „Восходящая звезда“, Ярослава Магучих получила в 2019 году.

Этой зимой из-за войны в Украине Ярослава Магучих жила и тренировалась в Таллинне.

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал лучшим среди мужчин.

Дюплантис провел один из лучших сезонов в своей карьере, став чемпионом мира в закрытых помещениях, чемпионом Европы и Олимпийских игр с мировым рекордом.

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