Тренировавшаяся в Таллинне украинка Магучих признана лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе
Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой в этом году в Европе. Об этом сообщает Ассоциация спортивных журналистов Днепра. Украинка получила награду на церемонии награждения European Athletics Awards в Скопье (Северная Македония).
Отмечается, что в 2024 году Ярослава побила мировой рекорд в прыжках в высоту, стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы, вице-чемпионкой мира в помещении и в третий раз подряд победила в финале „Бриллиантовой лиги“.
Первую награду от Европейской легкой атлетики, в номинации „Восходящая звезда“, Ярослава Магучих получила в 2019 году.
Этой зимой из-за войны в Украине Ярослава Магучих жила и тренировалась в Таллинне.
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал лучшим среди мужчин.
Дюплантис провел один из лучших сезонов в своей карьере, став чемпионом мира в закрытых помещениях, чемпионом Европы и Олимпийских игр с мировым рекордом.
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